Uçan çatıdan düşen taşlar babaanne ve torununu yaraladı

Olay, ilçeye bağlı kırsal Beyyurdu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede etkili olan şiddetli rüzgar, bir evin çatısını uçurdu. Çatı parçalarının kopardığı taşlar, evin hemen yanında oturan 85 yaşındaki Zeynep D. ve torunu Mehmet Ali D.’nin (21) üzerine düştü. Yaralanan babaanne ve torunu, Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Babaanne ve torununun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.