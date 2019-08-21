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Üç iklimin kesiştiği nokta Elbistan

Elbistan Havzası’nın iklim yapısının belirlenmesine ilişkin olarak yapılan bilimsel araştırma, bölgenin, 3 ayrı iklimin özelliklerini de bünyesinde barındırdığı için kendisine özgü bir iklim karakteri kazandığını ortaya koydu.

Üç iklimin kesiştiği nokta Elbistan
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Bölgeyi güneyden kuşatan Şardağı ve batıdaki Soluk Tepelerin, Elbistan Ovası’nı Akdeniz’den gelen ılıman havaya kapattığı, kuzey tarafının ise açık olması nedeniyle de bu bölgeden gelen hava sektörlerinin etkisinin fazla olduğu belirtildi.

Elbistan Havzası’nın iklim özellikleri, 3 farklı yöntem kullanılarak belirlenmeye çalışıldı. Büyük ölçüde gezegensel ve fiziki coğrafya faktörlerinin kontrolünde şekillenen iklim yapısı, Elbistan Havzası’nın Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nin de Bölgesi’nin iklim özelliklerini bünyesinde bulundurmasına imkan tanıdı. Araştırmaya göre havzanın sıcaklık şartları, İç Anadolu Karasal Termik Rejim özelliklerini gösteriyor.  Havzanın yağış özellikleri, komşu olduğu her üç iklim bölgesinin özelliklerini de yansıtıyor. Havzada yağış rejimi bakımından İç Anadolu ve Doğu Anadolu Karasal Yağış Rejimi ile Akdeniz Yağış Rejiminin özellikleri görülüyor. Havza, Köppen formülüne göre “nemli iklimlerin etkin sahası içerisinde”,  De Martonne’nin yıllık kuraklık indisine göre  “yarı kurak sahalarla nemli bölgeler arasındaki iklim tipi”, Erinç’in yağış etkinliği indisine göre “yarı nemli – yarı kurak iklimler”, Thornthwaite göre ise “Yarı kurak ve nemli, orta sıcaklıkta su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan deniz etkisine yakın iklim tipi.” grubunda yer alıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en batı ucunda yer alan Elbistan Havzası, konumu itibari ile bir yandan içinde bulunduğu bölgenin iklim özelliklerini yansıtırken diğer taraftan komşu olduğu Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin iklim özelliklerini taşıyor. Böylece havza, her üç bölgenin iklim özelliklerini bünyesinde bulundurmasının yanı sıra sahip olduğu morfolojik özelliklerin de etkisi ile kendine özgü bir iklim özelliği kazanmış oluyor.  

 


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Misafir 2 gün önce

İklim kosullari belirlenip dunyada nadir yetisen bitkiler devlet eliyle uretime gecilmeli ve ulke ekonomisine katkida bulunulmalidir.

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Zülfikar bölükbaşı 1 gün önce

İçme suları yine içilmiyor

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