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Üç günde 16 konferans verdi

Gençlik kitapları yazarlarından İrfan Gürkan Çelebi, Elbistan’da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik konferanslar verdi.

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Üç günde 16 konferans verdi

            Gençlik kitapları yazarlarından İrfan Gürkan Çelebi, Elbistan’da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik konferanslar verdi.

            Barla kitabevi ve Baklavacı Hacıoğulları tarafından organize edilen ve gençlik kitapları yazarlarından İrfan Gürkan Çelebi’nin konuşmacı olarak katıldığı, ‘Senin Kahramanın Kim’ ve ‘Ayet Ayet İnsan Olma Modeli’ isimli konferanslar ile 3 gün içinde 16 okuldan öğrencilere ulaşıldı.

            Barla Kitabevi sahibi Abdulkadir Şahin ile birlikte Elbistanın Sesi Gazetesi’ni ziyaret eden Yazar İrfan Gürkan Çelebi, gazete yöneticisi Ökkeş Saatçı ile bir süre sohbet etti.

            Elbistan’da öğrencilerle bir araya geldiğini ifade eden Yazar İrfan Gürkan Çelebi, ortaokul öğrencilerine televizyonun zararlarını anlattığını belirterek, televizyonlardaki sahte kahramanları kendilerine rol model olarak aldıklarını ancak, tarihimizde örnek alınabilecek yüzlerce kahramanın bulunduğunu ifade etti.

            Lise öğrencilerine de, Kur’an’da insanların nasıl mutlu olabileceklerine dair ayetlerden örnekler verdiğini belirten Çelebi, kişiliğe dönmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini detaylı olarak anlatarak, konferansları tamamladığını söyledi.  

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