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Üç aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı

Elbistan’da üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Üç aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı
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Kaza, Göktürk Caddesi ile Devlet Hatun Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; Devlet Hatun Caddesi üzerinde Hacı Elmas idaresindeki 46 ABP 446 plakalı otomobil, Göktürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Bahtiyar Horuz’un kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ACJ 085 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Göktürk Caddesi ile Devlet Hatun Caddesi’nin kesiştiği kavşakta oldukça sık yaşanan trafik kazaları, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Birçoğu, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesini isteyen mahalle halkı, kavşakta düzenleme yapılmasının gerekliliğine dikkat çekiyor. Caddeye konulacak hız kesici bariyerin kavşağa giren sürücülerin hızını keseceğini dile getiren vatandaşlar, bu şekilde kazaların engellenebileceğini ifade ediyor.


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Üç Aracın Karıştığı Kaza Ucuz Atlatıldı
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şekerci 2 gün önce

yol verin ekmek arabası geliyor.ekmak dagıtımı yapan araçların hangisi kural tanıyorki. yolda onların hızda onların siz siz olun ekmek aracını yolda görürseniz yanaşabildiginiz kadar saga yanaşın bırakın ekmek arabası pardon trafik canavarı geçsin.

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Büyük baba 2 gün önce

Kazada kusurlu olan cebinden bütün maddi hasarları verecekki ders alsınlar yoksa ilçemizde araç kullanmak bir risk

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Burak 1 gün önce

Belediyenin trafik işaretlemesi yapmasi lazim neresi kavşak, neresi yol belli değil.

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