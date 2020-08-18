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‘U’ dönüşü yapan kamyonete motosiklet çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da, meydana gelen trafik kazasında ‘U’ dönüşü yapan kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

‘U’ dönüşü yapan kamyonete motosiklet çarptı: 1 yaralı
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Kaza, Karaelbistan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, mahalle içindeki kavşaktan yasak olmasına rağmen ‘U’ dönüşü yapmak isteyen Kemal A.’nın kullandığı 46 VD 400 plakalı kamyonete, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen plakasız motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsünün kimliğinin belirlenmesine çalışıyor.


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