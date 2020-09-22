TYP’nin kura sonucu belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulamaya konulan Toplum Yararına Projesi (TYP) çerçevesinde, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda 9 ay görevlendirilecek 105 temizlik ve 40 da özel güvenlik görevlisinin belirlenmesi için Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) ayrı ayrı saatlerde kura çekimi yapıldı. Temizlik işçisi alımı için 1073 kişi başvuru yaptı. 40 özel güvenlik görevlisi ise başvuru yapan 204 aday arasından belirlendi.