Noter huzurunda yapılan kura çekiminde alınacak personellerin isimleri belirlendi ve kayıt altına alındı. TYP kapsamında okullarda görevlendirileceklere asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. İsmi çıkanlar, 1 Ekim’de işbaşı yapacak ve okullar kapanana kadar görev yapacak.
TYP kuraları çekildi
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) sürdürdüğü Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Elbistan’daki okullarda görevlendirilmek üzere 105’i temizlik, 40’ı da özel güvenlik görevlisi olmak üzere 145 kişinin ismi, noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.
21 Eylül 2020 Pazartesi 16:34
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulamaya konulan Toplum Yararına Projesi (TYP) çerçevesinde, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda 9 ay görevlendirilecek 105 temizlik ve 40 da özel güvenlik görevlisinin belirlenmesi için Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) ayrı ayrı saatlerde kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimine, Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mükremin Ceran, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan ile noter yetkilileri katıldı. Pandemi süreci nedeniyle adayların kura çekimine katılımı sınırlı kaldı. İlk kura çekimi, okullarda görevlendirilecek 105 temizlik personelinin belirlenmesi için yapıldı. Temizlik işçisi alımı için 1073 kişi başvuru yaptı. 40 özel güvenlik görevlisi ise başvuru yapan 204 aday arasından belirlendi.
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