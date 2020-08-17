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TYP başvuruları ertelendi

Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Elbistan’daki okullarda görevlendirilmek üzere 105 temizlik görevlisi ve 40 da güvenlik görevlisi alımı başvuruları ileri bir tarihe ertelendi.

TYP başvuruları ertelendi
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İŞKUR tarafından Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihtiyacı doğrultusunda okullarda görevlendirilmek üzere 105 temizlik ve 40 da güvenlik görevlisi alımıyla ilgili süreçle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Daha önceden duyurulan 145 kişilik alım başvuruları, okulların açılış tarihinin ertelenmesi nedeniyle durduruldu. Başvuruların, ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği öğrenildi.

 

 


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TYP Başvuruları Ertelendi
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