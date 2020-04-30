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Tweet atıp kamelya isteyen sağlık personelinin talebi anında yerine getirildi

Elbistan Yeşilyurt Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan sağlık personelinin, sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunarak Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’den kamelya istemesi, cevapsız kalmadı.

Tweet atıp kamelya isteyen sağlık personelinin talebi anında yerine getirildi
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Elbistan Yeşilyurt Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan sağlık personelinin, sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulunarak Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’den kamelya istemesi, cevapsız kalmadı.

Tüm şahsi sosyal medya hesaplarını aktif kullanarak vatandaşlardan gelen talep ve önerilere anlık cevap veren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Twitter hesabından Aile Sağlığı Merkezine kamelya isteyen sağlık personelin isteğini anından yerine getirdi.

Elbistanlı sağlık personeli Twitter hesabından , “Elbistan Yeşilyurt Aile Sağlığı merkezi olarak bir kamelya ya ihtiyacımız var, lütfen bizimde sesimizi duyar mısınız?” tweet’ini atarak, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü ve Elbistan Belediyesi’ni etiketledi.

Mesajı gören Başkan Gürbüz hemen ilgili birimlere talimat vererek buraya bir kamelya gönderilmesi talimatını verdi. Harekete geçen ekipler belediye tarafından hizmet alanında üretilen kamelyadan bir tane alarak yola çıktı.

Daha sonra bu tweet’e karşılık Başkan Gürbüz ise, “Değerli Kardeşim; öncelikle bu zorlu süreçte fedakârca çalışmalarınız için çok teşekkür ederim. Sizler için ne yapsak azdır, kamelyanız yola çıktı geliyor” diyerek karşılık verdi.

Kısa bir süre sonra kamelyayı aile sağlığı merkezine ulaştırsan ekipler, vinç yardımı ile kamelyanın kurulumunu sağladı. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün bu jesti karşısında şaşıran Yeşilyurt Aile Sağlığı Merkezi doktor ve çalışanları, Başkan Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.




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