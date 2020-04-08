Tuzakla kurak avı yapan şahsa 2 bin TL ceza

Tuzak kurularak yapılan yasadışı avlanma tekniklerinden biri olan kurak avcılığı, kekliklerin neslinin tükenmesi için en önemli tehlikelerden biri olarak görülüyor. Kurak avı yaparak yasadışı avlananlar, ötüşüyle dikkat çeken bir kekliği, kafese koyarak kekliklerin doğal yaşamının olduğu bölgeye götürüyor. Kafeste öten kekliğin yanına gelen diğer yabani keklikler de kurakçıların kurduğu tuzaklarla yakalanıyor. Ayrıca canlı olarak yakalanan kekliklerin bazıları evlerde besleniyor veya pazarlarda satılıyor. Yasadışı bu yöntem, özellikle kuluçka mevsiminde uygulandığında keklikleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği ekipleri, yasadışı avlanmaya karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Göksun Şefliği ekipleri ve Afşin ilçesine bağlı Tanır Mahallesi’ndeki Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri, bu çerçevede yaptıkları koruma kontrol faaliyetlerinde bir şahsın yasadışı kurak avı yaptığını tespit etti. Şahsın, kurak avında kullandığı 2 adet kınalı keklik ve kafesler ile tuzaklara da el konuldu. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan 2 bin TL idari para ve tazminat cezası kesildi.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avlanma ile ilgili denetimlerinin artarak süreceği bildirildi.



