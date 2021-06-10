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TÜVTÜRK’ten gecikme zammı açıklaması

TÜVTÜRK, yeni düzenlemeyle gecikilen her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme zammının, artık aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında yeniden belirleneceğini duyurdu.

TÜVTÜRK’ten gecikme zammı açıklaması
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TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamaya göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205,08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14,36 lira ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 lira yerine 74,68 lira olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemenin ardından araç muayenesindeki gecikme zammına ilişkin açıklama yapan TÜVTÜRK, 31 Aralık 2021'e kadar geçerli yeni düzenlemenin tüm araç tipleri için geçerli olduğunu belirtildi. Buna göre, düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlar da faydalanabiliyor.

Yeni düzenlemeyle sadece araç muayene gecikme ücretlerine değil, söz konusu diğer borçların gecikmelerine de önemli indirim imkanı getirildi. Böylece yapılandırmadan faydalanan ve bu borçları nedeniyle uzun süre aracını muayeneye ettiremeyen araç sahipleri için önemli bir imkan doğuyor.

Her bir taşıt için MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

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