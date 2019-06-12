Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tuvaletlerde ücretsiz uygulamaya geçildi

Elbistan Belediyesince Pınarbaşı Mesire alanından bulunan tuvaletler, belediye bünyesine alınarak ücretsiz uygulama başladı.

Tuvaletlerde ücretsiz uygulamaya geçildi

Özellikle son zamanlarda vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Elbistan Belediyesi harekete geçerek, Pınarbaşı mesire alanında bulunan tüm tuvaletlerde ücretsiz kullanım uygulamasına başladı.

Konu hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizin en önemli turistik alanı olan Pınarbaşı Mesire alanında halkımızın daha rahat zaman geçirebilmesi adına belediyemizce her türlü önlemlerimiz devam ediyor. Uzun zamandır mesire alanımızda bulunan tuvaletler özel işletmeler tarafından çalıştırılıyordu. Böylece ücrete tabi olmakta idi. Son zamanlarda vatandaşlarımızdan aldığımız şikayetler üzerine çalışma başlattık. Yasal çerçeve içerisinde işletmeler ile görüşerek tuvaletlerin belediyemizce işletilmesi uygulamasını başlattık.

 Her Türlü Bakımı Belediyemizce Yapılacak ve Ücretsiz Olacak

 Yeni uygulamamız ile her tuvalette 24 saat esasına göre bir personelimiz çalışacak. Bu personel tuvaletlerin bakım-onarım ve temizliğini yapacak. Tuvaletlerin kullanımında hiçbir vatandaşımızdan para talep edilmeyecek olup tamamen ücretsiz olacaktır”










Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119