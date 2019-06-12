Tuvaletlerde ücretsiz uygulamaya geçildi

Özellikle son zamanlarda vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Elbistan Belediyesi harekete geçerek, Pınarbaşı mesire alanında bulunan tüm tuvaletlerde ücretsiz kullanım uygulamasına başladı.

Konu hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemizin en önemli turistik alanı olan Pınarbaşı Mesire alanında halkımızın daha rahat zaman geçirebilmesi adına belediyemizce her türlü önlemlerimiz devam ediyor. Uzun zamandır mesire alanımızda bulunan tuvaletler özel işletmeler tarafından çalıştırılıyordu. Böylece ücrete tabi olmakta idi. Son zamanlarda vatandaşlarımızdan aldığımız şikayetler üzerine çalışma başlattık. Yasal çerçeve içerisinde işletmeler ile görüşerek tuvaletlerin belediyemizce işletilmesi uygulamasını başlattık.

Her Türlü Bakımı Belediyemizce Yapılacak ve Ücretsiz Olacak

Yeni uygulamamız ile her tuvalette 24 saat esasına göre bir personelimiz çalışacak. Bu personel tuvaletlerin bakım-onarım ve temizliğini yapacak. Tuvaletlerin kullanımında hiçbir vatandaşımızdan para talep edilmeyecek olup tamamen ücretsiz olacaktır”



















