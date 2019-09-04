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Tutuşan kuru otlar, otomobili yaktı

Elbistan’da tutuşan kuru otlar, park halindeki otomobilin yanmasına neden oldu. Otomobil alt kısmına zarar veren alevler, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Tutuşan kuru otlar, otomobili yaktı
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Kuruyan otlar, en ufak bir kıvılcımla tehlikeli yangınlara neden olabiliyor. Çocukların ya da vatandaşların yakması sonucunda ya da cam parçalarının mercek görevi görmesiyle tutuşan otlar, rüzgarın da etkisi ile evleri ve araçları da tehdit ediyor. Elbistan’a bağlı Kümbet Mahallesi’nde çıkan ot yangını da bu zararın en büyük göstergesinden biri oldu. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Sümer Sokak üzerindeki boş arsada kuru ot yangını çıktı. Tutuşan otlar, park halindeki otomobile sıçradı. Mahalle sakinleri, sahibine ulaşamadıkları otomobili kendi imkanları ile yerinden kaldırarak alevlerden uzaklaştırmaya çalıştı. Alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile otomobili sarmadan söndürüldü.  Olayda, otomobilde maddi hasar oluştu.

Yetkililer ise, ot yangınlarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.


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