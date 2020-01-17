Turnuvanın şampiyonu Cezaevispor oldu

Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki resmi kurumlar arasındaki sosyal bağları ve dayanışmayı kuvvetlendirmek amacıyla Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı’nın girişimleri sonucu düzenlenen Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Futbol Turnuvası sona erdi. 4 ilçedeki resmi kurumlardaki personel ve çalışanlardan oluşan 12 takım katıldığı turnuvanın şampiyonunu belirleyen maç Cezaevispor’la Emniyetspor arasında oynandı. Final maçını, Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, cumhuriyet savcıları, kurum müdürleri ile emniyet ve cezaevi personelleri izledi. Oldukça çekişmeli geçen final maçında Emniyetspor’u 3-2 yenen Cezaevispor, şampiyon oldu. Turnuvada Emniyetspor ikinci olurken Adliyespor da 3.’lük elde etti.

Turnuva sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve hediye verildi. Ayrıca, turnuvaya katkı sunan Nurhak Kaymakamı Cihat Koç ve Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur’a diğer isimlere Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı tarafından plaket takdim edildi.

Ödül ve plaket takdimi sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.

“Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Bu turnuvayı, kurumlar arasındaki dayanışmanın, kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla yaptık. Turnuvamızın amacına hizmet ettiğini düşünüyorum. Centilmence, dosta, kardeşçe ve güzel bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Kurumlarımızın kaynaşmasını amaçlamıştık. Birinci olan cezaevi takımımız olmak üzere turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten coşkulu ve heyecanlı maçlar izledik. Herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.