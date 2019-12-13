TürkTraktör New Holland Çiftçi Buluşması gerçekleşti

Traktör üretiminde Türkiye ve dünyanın en önde gelen markasından biri olan TürkTraktör New Holland’ın bölge bayii Erdoğan Traktör, geleneksel ‘Çiftçi Buluşması’ programını, geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Özel bir tesisteki programa, TürkTraktör Ürün Teknik Eğitim Birimi’nden Sulhan Şakır, Fuar Sorumlusu Deniz Gül, Bölge Servis Müdürü Kerem Dolgun ve Bölge Satış Müdürü Ömer Çimen ile başta Elbistan olmak üzere Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Göksun ilçelerinden çok sayıda çiftçi katıldı. New Holland’ın yeni traktör modellerinin tanıtıldığı organizenin açılış konuşmasını yapan Erdoğan Traktör sahibi Mehmet Erdoğan, sektörde 15 yılı aşkın hizmet verdiklerini söyledi. Sadece traktör olarak değil ekipman noktasında da çiftçilerin hizmetinde olduklarını belirten Erdoğan, yüzde 100 müşteri memnuniyeti ile çalıştıklarını vurgulayarak, “Erdoğan Traktör olarak 15 yılı aşkındır bölge çiftçimize hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Sadece traktör noktasında değil ekipman noktasında da bakanlıkça sunulan desteklemelerde de tedarikçi firma olarak hizmetimize devam ediyoruz. Türkiye’de ve dünyadaki tüm yenilikleri değerli çiftçilerimize taşımaktan memnuniyet duyuyoruz. Değerli çiftçilerimizle doğru ürünü buluşturmayı ve doğru ekipmanı vermeyi hedefliyoruz. Bunu da sağlarken çiftçilerimizin memnuniyetini yüzde 100’e ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu programımızda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

TürkTraktör Ürün Teknik Eğitim Birimi’nden Sulhan Şakır da, firma ve yeni ürünleri ile ilgili bilgiler aktardı.

TürkTraktör’ün, 2 ayrı fabrikasında 6 buçuk dakikada bir traktör ürettiğini kaydeden Şakır, uydudan kontrollü ve otomatik transmisyonlu traktörleri çiftçilerin beğenisine sunduklarını söyledi.

A’dan Z’ye çiftçinin ihtiyacı olan tüm ekipmanları ürettiklerinin altını çizen Şakır, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin üretim öncülerinden TürkTraktör, endüstriyel hayatına 1954 yılında başlamış ve yıllar içerisinde yükselen bir grafikle, bugün gelinen noktada başta Amerika kıtası olmak üzere şimdiye kadar 139 ülkeye yaptığı ihracatla ülkemizin önemli kuruluşlarından biri olmuştur. Yılda 50 bin traktör üretiyoruz. Bunun 20 bini ihraç ediliyor. Türk otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu olan TürkTraktör’ün, tüm dünyaya ihracatını gerçekleştirdiği Türkiye’nin gururu Türk traktörlerin tasarımı Türkiye’de, Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilmekte ve yine üretimde kullanılan parçaların tamamına yakını ülkemizde üretilmektedir. Modern tarıma yön veren şirket olma vizyonuyla hareket eden TürkTraktör, Türkiye’nin en büyük üreticisidir. Ankara’da ve Sakarya’daki 2 ayrı fabrikamızda yıllık emeğe sahip çıkma sorumluluğuyla çiftçinin can yoldaşı traktörü, kendi bünyesinde tasarlayan, üreten ve aynı zamanda çiftçinin ihtiyaç duyduğu ekipmanları da Türk tarımı ile buluşturan TürkTraktör, bugün olduğu gibi yarın da Türkiye’nin üretim öncülerinden biri olmaya devam edecektir.”

Şakır’ın sunumunun ardından yemek ikramı yapıldı ve çekilişle çiftçilere traktör bakım kiti hediye edildi.







