Türk’ten, basına offroad teşekkürü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek hizmet Binası Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk, 2 Ekim Pazar günü yapılan ve büyük katılımın sağlandığı offroad oyunlarının tanıtımı noktasında, Elbistan basınının büyük katkı sağladığını ifade ederek, teşekkür ziyaretinde bulundu.

Elbistan Doğa Sporları ve Offroad Derneği tarafından organize edilen ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda düzenlenen offroad yarışlarını, 15 bine yakın vatandaşın izlediğini ifade eden Türk, katılımın yüksek olmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Offroad yarışlarının tanıtımı noktasında Elbistan basınının üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını anlatan Türk, Elbistan Basın Yayın Şirketi bünyesinde bulunan Elbistanın Sesi ve Elbistan Kaynarca Gazetesi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ettiklerini söyledi.

Elbistan’a özel bir offroad pisti kazandırmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Türk, pistin altyapısının hazır olduğunu ve ilerleyen yıllardaki yarışlarda daha aktif kullanılabileceğini belirterek, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin ana sponsor olduğu offroad yarışları, hem Elbistan hem de çevre ilçelerden büyük ilgi gördü. 2 Ekim Pazar günü pist alanına 15 bin kişinin geldiğini ve yarışları izlediğini tahmin ediyoruz. Bu organizenin tanıtım ayağında ise basın kuruluşlarımızın büyük katkıları oldu. Bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Basın Yayın Şirketi yöneticisi Hasan Göçer ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılacak her türlü organizasyonda üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapacaklarını ifade ederek, teşekkür etti.



