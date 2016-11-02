Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TÜRKSAT Uzay Çadırı Elbistan’a gelecek

Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası başkanı hemşerimiz Salim Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Emrah Özcan ve Çetin Filiz’in girişimleri ile TÜRKSAT A.Ş ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 8-9-10 Kasım 2016 tarihlerinde yaklaşık 3 bin öğrenciyi Planetaryum (Uzay Çadırı) ile buluşturacak.

Bu haber kez okundu.

TÜRKSAT Uzay Çadırı Elbistan’a gelecek

Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası başkanı hemşerimiz Salim Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Emrah Özcan ve Çetin Filiz’in girişimleri ile TÜRKSAT A.Ş ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 8-9-10 Kasım 2016 tarihlerinde yaklaşık 3 bin öğrenciyi Planetaryum (Uzay Çadırı) ile buluşturacak.

Elbistan’da öğrenim gören yaklaşık 3 bin öğrenci, Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası’nın destekleri ile gökyüzünü özel bir optik projektör yardımıyla, kubbe altında gerçekçi simülasyonlarla incelemeye imkan sunan Planetaryum (Uzay Çadırı) sayesinde uzayı görme fırsatını yakalayacak.

Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası başkanı Salim Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Emrah Özcan ve Çetin Filiz’in girişimleri ve TÜRKSAT A.Ş. ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen organizede Planetaryum, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kapalı spor salonuna kurulacak. 3 gün boyunca Elbistan’da kalacak Planetaryum’da öğrencilere uzay ve astronomi bilimini anlatılan, hem eğitici hem de eğlendirici 3d filmleri izlettirilecek. Ayrıca, Planetaryum çadırı ile ilçedeki öğrencilere, gezegenler görsel olarak anlatılacak. Planetaryum çadırında 360 derece görüntü eşliğinde gerçekleşen sanal uzay yolculuğunda, gezegenlerin adı, sıcaklığı, büyüklüğü ve yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilecek.

Çocukların ve gençlerin uzay ve uzay bilimlerine farkındalıklarının sağlanması amacıyla kurulan uzay çadırında galaksi, güneş sistemi, uzay, yıldızlar ve astronomi konuları anlatılarak çocukların ufkunun genişletmesi, eğitimlerinde kalıcılık sağlanması ile gökyüzü ve uzayın keşfine olan ilgiyi arttırılması hedefleniyor.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Dr 2 ay önce

Elbistan zaten bir başka dünya. Gelip bence burayı araştıracaklar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ben 2 ay önce

Bu platforma herkes ketilabilecek mi yoksa okullar mi yapacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandas 2 ay önce

Gelsin kardesim belki uzaya cikariz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
br 2 ay önce

biz uzaya ne zaman çıkcaz yaa

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adamın Teki 2 ay önce

Aşağıdaki yorumlar oldukça eğlenceli olmuş,yahu hiç 3 D sinema izlemediniz mi?Uzay çadırı uzay mekiği değil:)

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29