TÜRKSAT Uzay Çadırı Elbistan’a gelecek

Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası başkanı hemşerimiz Salim Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Emrah Özcan ve Çetin Filiz’in girişimleri ile TÜRKSAT A.Ş ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 8-9-10 Kasım 2016 tarihlerinde yaklaşık 3 bin öğrenciyi Planetaryum (Uzay Çadırı) ile buluşturacak.

Elbistan’da öğrenim gören yaklaşık 3 bin öğrenci, Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası’nın destekleri ile gökyüzünü özel bir optik projektör yardımıyla, kubbe altında gerçekçi simülasyonlarla incelemeye imkan sunan Planetaryum (Uzay Çadırı) sayesinde uzayı görme fırsatını yakalayacak.

Ankara Sanayi Devleri Futbol Turnuvası başkanı Salim Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Emrah Özcan ve Çetin Filiz’in girişimleri ve TÜRKSAT A.Ş. ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen organizede Planetaryum, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kapalı spor salonuna kurulacak. 3 gün boyunca Elbistan’da kalacak Planetaryum’da öğrencilere uzay ve astronomi bilimini anlatılan, hem eğitici hem de eğlendirici 3d filmleri izlettirilecek. Ayrıca, Planetaryum çadırı ile ilçedeki öğrencilere, gezegenler görsel olarak anlatılacak. Planetaryum çadırında 360 derece görüntü eşliğinde gerçekleşen sanal uzay yolculuğunda, gezegenlerin adı, sıcaklığı, büyüklüğü ve yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilecek.