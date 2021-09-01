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Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu’na e-Twinning kalite etiketi ödülü

Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yürütülen “Sesimden Kahramanmaraş Kitapları” eTwinning projesi kalite etiketi almaya hak kazandı.

Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu’na e-Twinning kalite etiketi ödülü
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Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu İngilizce öğretmeni Mahide Tarcan’ın kuruculuğu ile gerçekleşen proje kalite etiketi almaya layık görüldü. Tarcan, proje sonucu hakkında, “Engelsiz yaşamı desteklemek, Kahramanmaraş’ımızı anlatan kitapları öğrencilerimizle buluşturmak gibi büyük hedeflerle yola çıkmıştık. Şimdiyse ödüllendirildiğimiz bu e-Twinning kalite etiketi ile amaçlarımıza ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni eğitim-öğretim döneminde yürüteceğimiz projeler için heyecanlıyız” dedi.

Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu Müdürü Mehmet Deniz ise, büyük destek verdiği proje için ziyadesiyle mutlu olduklarını belirterek, “Kazandığımız e-Twinning kalite etiketi öğretmen ve öğrencilerimiz için gurur vericidir, kalitenin tescillenmesidir. Eğitim vizyonumuz doğrultusunda bu şekilde çalışarak yeni projeler üstleneceğiz. Bu süreçte emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Türkören Hasan Erdoğan Ortaokuluna ETwinning Kalite Etiketi ödülü