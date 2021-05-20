Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu ilk eTwinning projesine hazır

Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu İngilizce öğretmeni Mahide Tarcan’ın kuruculuğunu üstlendiği “Sesimden Kahramanmaraş Kitapları” eTwinning projesi kitap ve şiir seslendirmeleriyle engelsiz yaşamı desteklemeyi amaçlıyor.

İngilizce öğretmeni Mahide Tarcan, 6 öğrencisi ile birlikte katıldığı proje hakkında, “Şehri kurtarmak için yiğitçe mücadele ederek kahramanlık madalyası sahibi olan Kahramanmaraş’ımızı anlatan kitaplar ile öğrencilerimizi buluşturmak için yola çıktık. Projemiz ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olup engelsiz yaşama vurgu yapmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında medya okuryazarlığı geliştirmek ve görme engelli öğrenciler için genel kültür artırıcı bir faaliyet yürütme hedefindeyiz” dedi.

Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu Müdürü Mehmet Deniz ise, projenin yürütülmesine büyük destek olduklarını belirterek, “Kurum olarak öğrencilerimizin milli değerlerine bağlı, tarih bilinci olan, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü özümsemiş bireyler olarak yetişmelerine önem veriyoruz. Bu proje aracılığı ile hedeflerimize ulaşmada ilimizdeki okullarla güzel bir işbirliği ortamı yakaladık. Projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Şubat ayında 10 okulun ortaklığı ile başlayan proje Haziran ayında sona erecek. Bu süre zarfında oluşturulan 2 adet sesli kitap görme engelli öğrencilere yönelik eğitim veren 15 okula ulaştırılacak.