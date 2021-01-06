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Türkoğlulu astsubay Aslan, son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’da görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucunda şehit olan Türkoğlu nüfusuna kayıtlı astsubay Murat Aslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkoğlulu astsubay Aslan, son yolculuğuna uğurlandı
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Hatay’da görev yapan astsubay Murat Aslan, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan astsubay Murat Aslan’ın cenazesi görev yaptığı Hatay’dan memleketi Türkoğlu ilçesine bağlı İmalı Mahallesi’ne getirildi. Aslan için burada askeri tören düzenlendi. Aslan’ın cenazesi, tören ve cenaze namazının kılınmasının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.


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