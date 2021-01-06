Hatay’da görev yapan astsubay Murat Aslan, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan astsubay Murat Aslan’ın cenazesi görev yaptığı Hatay’dan memleketi Türkoğlu ilçesine bağlı İmalı Mahallesi’ne getirildi. Aslan için burada askeri tören düzenlendi. Aslan’ın cenazesi, tören ve cenaze namazının kılınmasının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Türkoğlulu astsubay Aslan, son yolculuğuna uğurlandı
Hatay’da görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucunda şehit olan Türkoğlu nüfusuna kayıtlı astsubay Murat Aslan, son yolculuğuna uğurlandı.
06 Ocak 2021 Çarşamba 17:43
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Son Yorumlar
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
- Mekânı cennet olsun inşAllah
- Mekânı cennet olsun inşAllah
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Mekan%C4%B1+cennet+olsun%2C%C4%B0n%C5%9Fallah.
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
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