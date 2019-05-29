Türkoğlu'na şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine başlatılan Pençe Harekatı’nda PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucunda şehit olan 2 Mehmetçikten birinin Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Şehitlerden birinin, Hakkari / Yüksekova'da görev yapan Türkoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan olduğu bildirildi. Şehit Taşhan’ın cenazesinin, Türkoğlu’nda defnedileceği belirtildi.



