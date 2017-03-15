Türkoğlu'na şehit ateşi düştü

Diyarbakır-Mardin karayolunda bu sabah yapılan mayın taraması sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Erkan İmalı'nın memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Diyarbakır-Mardin karayolunda bu sabah askerlerin mayın taraması sırasında şehit olan 2 askerden biri olan Uzman Çavuş Erkan İmalı'nın Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber, İlçe Kaymakamı Serdar Kartal, Jandarma Komutanı Çağatay Anıl Yazıcı ve İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Nar tarafından verildi. Acı haber sonrası fenalaşan baba Haydar İmalı, anne Selbi İmalı ve yakınları 112 sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

23 yaşındaki şehidin nişanlı olduğu ve 5 Mayıs'ta düğünü olacağı öğrenildi. Şehidin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Uzunsöğüt - Yeşilyöre asri mezarlığına defnedileceği bildirildi. (İHA)



