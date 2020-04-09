Türkiye’ye örnek olacak İzolasyon Merkezi projesi hayata geçiyor

Türkiye’de bir ilke imza atılarak Pınarbaşı’nda belediyeye ait olan tesis, 10 yataklı acil müdahale alanın da yer aldığı sağlık kampüsü haline gelecek.

Elbistan Belediyesi, Pınarbaşı’nda uzun süre restoran olarak hizmet veren binayı, koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede tüm çalışmaları daha aktif ve verimli hale getirmek için Koordinasyon Merkezi olarak kullanmaya başladı. Başta yardım çalışmaları olmak üzere koronavirüsle ilgili atılacak tüm adımlar, bu merkezden koordine ediliyor. Söz konusu tesisin, salgın süresince ve daha sonrasında da ilçede yaşayan 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara ve ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına hizmet verecek bir kapsama kavuşması amaçlandı. Bu doğrultuda, restoran olarak kullanılan tesisi bir sağlık kampüsüne dönüştürecek proje hazırlandı.

Tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İzolasyon Merkezi ile hedef kitledeki vatandaşların öncelikli olarak virüs salgınından izole bir şekilde kalmalarını amaçladığını söyledi.

Koronavirüsle mücadelede genel tedbirlerin yerele yayılması noktasında hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Pınarbaşı mesire alanındaki belediyemize ait tesisi, kısa sürede koronavirüsle ilgili çalışmaların sürdürüleceği Koordinasyon Merkezi’ne dönüştürdük. Özellikle gıda ve hijyen malzemesi yardımlarımız başta olmak üzere koronavirüsle ilgili yapılacak çalışmalarımız bu merkezimiz üzerinden planlanacak. Bu doğrultuda tesisin, aynı amaç doğrultusunda işlevini artırmak için de ‘İzolasyon Merkezi’ adını verdiğimiz bir sağlık kampüsüne dönüştürmek istiyoruz. İzolasyon Merkezimizde, belirlenecek olan 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hemşerilerimize hitap edecek alanlar oluşturacağız. İzolasyon Merkezimizin bir diğer önemli hedef kitlesini de sağlık çalışanlarımız oluşturuyor. Koronavirüse karşı büyük özveri ve fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımız, bu kampüste izole bir şekilde dinlenme, yeme içme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak. Her bir çalışan için ayrı oda düzenleyeceğiz. Ayrıca 10 yataklı bir acil müdahale alanımız da vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Tüm bu alanların sterilizasyonu en üst seviyede sağlanacak şekilde dizayn edilecek.”

Böyle bir sağlık kampüsü planlaması yaparak Türkiye’de bir ilke imza atacaklarını vurgulayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bu projeyi çok önemsiyoruz. İnşallah, Türkiye’de bir ilke imza atmış olacağız. Vatandaşlarımıza, belediyecilik hizmetlerinin en güzelini ve en iyisini sunarken, yaşam kalitelerinin artmasını sağlayacak her türlü çalışmanın öncülüğünü yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.



