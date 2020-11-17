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Türkiye’ye Köprü Vakfı’ndan Elbistanlı öğrencilere hediye

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Türklerin kurduğu Türkiye’ye Köprü Vakfı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Elbistanlı öğrencilere 64 parçadan oluşan müzik aleti hediye etti.

Türkiye’ye Köprü Vakfı’ndan Elbistanlı öğrencilere hediye
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Türkiye’den binlerce kilometre uzakta, Türk çocuklarının eğitim hayatına katkı sağlamak üzere çalışan Türkiye’ye Köprü Vakfı ( Bridge to Türkiye Fund), Türkiye ile Amerika arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirecek projeler üretmeye devam ediyor.  Vakıf, daha önceden 23 Nisan hediyesi gönderdiği Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencilerine bu kez de 64 parçalık gerçek müzik aletleri göndererek, salgın günlerinde çocukların yüzlerini güldürdü.

 Vakfın Chicago temsilcisi Şule Kıvanç Ancieta, yaptığı değerlendirmede, “Amerika’da yaşayan Türkler tarafından kurulan vakfımızın tüm çalışmaları gönüllülük üzerinedir. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan çocuklara desteklerimiz sürmekte ve bu gayretle fonlar oluşturulmaktadır. Amerika’da yetişen çocukların Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirmek, Türkiye ile iletişimlerini arttırmak ve sorumluluk duygularını arttırmak için her geçen gün yeni projelere imza atıyoruz” dedi.

Hoca Ahmet Yesevi okul müdürü Metin Yıldız ve sınıf öğretmeni Mehmet İlter Pıçak, Türkiye’ye Köprü Vakfı ve gönüllülerine gönderdikleri güzel hediyeler için teşekkür ettiklerini söylediler.


Yerel Manşetler
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Türkiye’ye Köprü Vakfı’ndan Elbistanlı öğrencilere Hediye