Türkiye’nin son saraç ustası Kahramanmaraş’ta yaşıyor

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan saraç ustalarının sonuncusu Kahramanmaraş’ta yaşıyor.

Güzlek ailesi olarak 4 kuşaktır bu mesleği günümüze kadar taşıdıklarını kaydeden son saraç ustası Zafer Güzlek, hayatının sonuna kadar bu sanatı sürdüreceğini söyledi.

Kahramanmaraş Kapalı Çarşı içerisinde yer alan iş yerinde tüm çalışmalarında makine desteği kullanmayan son saraç ustası Zafer Güzlek, “Bizim işimiz saraçlıktır. Daha çok camilere deri kapılar yapıyoruz. Dedem, babam, ben benden sonrada oğlum bu işi yapıyor 4 kuşaktır saraçlığı devam ettiriyoruz. 1900 yılından beri bu çarşıda saraçlık yapıyoruz. 36 yıl başka dükkanda dedem saraçlık yapmış şimdi bulunduğumuz dükkanda ise 1936 yılından beri oturuyoruz. Saraçlık bitmek üzere olan bir zanaat, bu işi bizden başka camilere deri kapısını elle işleyen, yapan kalmadı. Bir saracın yapılması nakışın durumuna göre değişiyor. Cami kapılarına yaptığımız bir deriden kapı 35-45 gün arası sürmektedir. Bursa ve İstanbul’da benim bildiğim çadırdan bu işi yapan iki kişi daha var ama deriden Türkiye’de bizden başka yapan bir aile yok” dedi. (İHA)



