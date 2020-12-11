Türkiye’nin lezzetleri ve tatları Elbistan’da

Türkiye’nin dört bir yanından getirilen eşsiz lezzet ve yöresel ürünler, Çarşı Atik Cami yanında Elbistanlılarla buluştu.

Türkiye’nin dört bir yanından getirilen yöresel ürünler, Elbistan’da açılan 'Yöresel Lezzetler Fuarı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çarşı Atik Cami yanında açılan fuarda Karadeniz’in özel tatlarından İzmit’in pişmaniyesinden, Afyon’un lokumuna, Kayseri’nin sucuğu ve pastırmasından Erzurum’un cağ kebabına kadar farklı tatlarda yüzlerce ürün bulunuyor. Fuarda satış yapan esnaflar, birçok ile ve yöreye has gıda ürünlerini Elbistanlılarla buluşturmak istediklerini söylediler.

Esnaflar, "Türkiye’nin birçok ilinin lezzetlerini bu fuarda bir araya getirdik. Bal, sucuk, pekmez, pastırma, pişmaniye ve peynir gibi ürünleri burada sergiliyoruz. Her şehrin ve yörenin kendine özgü tatları var. Fuarımız 21 Aralık’a kadar açık kalacak. Farklı lezzetleri tatmak isteyen Elbistanlıları bekliyoruz” diye konuştular.

Fuarı gezen vatandaşlar ise, Türkiye'nin farklı lezzetlerini tattıklarını, stantlarda daha önce görmedikleri ürünlerin de yer aldığını kaydettiler.















