Türkiye’nin en büyük lavanta vadisine 15 bin fide daha dikildi

Başkan Gürbüz, fidelerin tamamının Elbistan Belediyesi’ne ait seralarda yetiştirildiğini hatırlatarak, ilçede bireysel olarak lavanta üreticisi olmak isteyenlere de örnek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Pınarbaşı mesire alanının üst tarafında bulunan Çubuklu Vadisi olarak adlandırılan alanda geçtiğimiz yıl başlatılan lavanta vadisi projesi, aşama aşama büyüyor. İlk fidelerin boy vermeye başladığı Türkiye’nin en büyük lavanta vadisinin 3.etabında da 15 bin fide, eflatun çiçeklere dönmek için toprakla buluştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, lavantanın, görsel şölenin yanı sıra ekonomik açıdan da önemli bir gelir kaynağı olacağına değindi.

Lavanta vadisi projesinde 65 bin fide hedeflerinin olduğunu hatırlatan Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl başladığımız lavanta vadisi projemizde etap etap ilerlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için yeni bir yaşam alanı olarak planladığımız bu projede toplam 1 milyon metrekarelik bir sahada çalışacağız. Bu yıl itibariyle 15 bin fidenin dikimi yapılıyor. Fideler, çelikleme yöntemiyle tamamen belediyemize ait seralarda yetiştirildi. Proje kapsamındaki hedefimiz ize 65 bin adet fideyi halı gibi dokuyarak bölgeye dikmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Aromatik bir bitki olan lavantanın, turizm kadar endüstriyel olarak da değerlendirilmesi için çalışmalara başladıklarını anımsatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Lavanta her ne kadar turizmle anılsa da ekonomik açıdan da ciddi gelir getiren bir aromatik bitki. Yağının pazar alanı çok geniş. Biz de bu yönde teknik çalışmalarımızı yapıyoruz. Elbistan’ın adını taşıyan lavanta yağı markası oluşturup hem belediyemize hem de kentimize ekonomik katkı sunmak istiyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren hasat olgunluğuna erişen lavantalarla birlikte bu projeye de ağırlık vereceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Bu alanda yatırım yapmak isteyen üreticilere de yol göstermeye hazır olduklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Bu projemizle birlikte lavantanın şehrimiz iklimi ile uyumlu olduğunu ve bölgede de yetişebileceğini görmüş olduk. Lavanta yetiştiriciliği yapmak isteyen vatandaşlarımıza da kapımız açık. Elbistan Belediyesi olarak bu konuda üreticilerimizin yönlendirilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Lavantayı, bölgemiz için en avantajlı alternatif ürün seçeneklerinden biri olarak değerlendirebiliriz. Üreticilerimizin bu alana yönlendirilmesi ile bölgemizdeki ürün çeşitliliğinin de artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.