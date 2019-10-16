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Türkiye’nin en büyük lavanta vadisi Elbistan’da olacak

Elbistan Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Lavanta Vadisi Projesi kapsamında, belediyeye ait seralarda lavanta çiçeği yetiştirilmeye başlandı. Elbistan, proje tamamlandığında Türkiye’nin en büyük lavanta vadilerinden biri haline gelecek.

Türkiye’nin en büyük lavanta vadisi Elbistan’da olacak

Elbistan’ı, ‘lavanta kokulu ilçe’ haline getirecek proje kapsamında Pınarbaşı mesire alanı arkasındaki 100 dönümlük alana ekilecek ilk 7 bin fide, seralarda toprakla buluştu.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü’nde mor rengin hakim olduğu lavanta bahçeleri, her yıl yüz binlerce insanı kendisine çekiyor. Turizme katkısı kadar da mor çiçeklerden elde edilen yağı ile de üreticisine ekonomik anlamda büyük gelir getiren lavantanın, Elbistan iklimi ve toprakları için uygun olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen Elbistan Belediyesi,  ilçenin, lavanta bahçeleri ile süslenmesi için önemli bir adım attı.

Elbistan’ın turizmine büyük katkı sağlaması düşünülen Lavanta Vadisi Projesi kapsamında, Taşburun Mahallesi’nden başlayarak Pınarbaşı mesire alanına gelen Çubuklu Deresi’nin her iki yakasındaki 100 dönümlük alan, mor bahçelere dönüşecek. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün özellikle üzerinde durduğu ve ilçenin turizm potansiyelini katbekat arttıracak proje kapsamında, belediye ait seralara 7 bin lavanta fidesi dikimi gerçekleştirildi. Bu sayı, kısa süre içerisinde 30 bin adede çıkarılacak. Seralarda gerekli büyümesi sağlanan fideler, daha sonra Çubuklu Deresi kıyılarında toprakla buluşacak.

Lavanta Vadisi Projesi hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, projenin tüm etaplarının hayata geçmesi ile birlikte Elbistan’ın Türkiye’deki en büyük lavanta vadisinden birine sahip olacağı vurgulandı.

Yapılan araştırmaların sonucunda Elbistan’ın iklimi ve toprak yapısının lavanta yetiştiriciliği için uygun olduğunun belirlendiği vurgulanan açıklamada, “Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ün göreve gelmesi ile birlikte başlatılan proje uygulamaları tek tek hayata geçiyor. Bu kapsamda Pınarbaşı Mesire alanımızın arkasında bulunan ve yaklaşık 100 dönüm alana sahip olan Çubuklu Deresi vadisi için, Lavanta Vadisi Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu proje şu an Türkiye de en büyük lavanta vadisi arasında ilk sıralarda yer alacaktır. Yapılan araştırmalarda lavanta çiçeğinin ekolojik olarak Elbistan iklimi ile örtüştüğü tespit edilmişti. Şuan seralarımızda lavanta çiçeği yetiştirilmeye başlanmıştır. İlk olarak 7 bin adet lavanta çiçeği ekimi yapılmış olup, bu sayı kısa sürede 30 bin adede çıkarılacaktır” denildi.

Lavanta vadisinin, Elbistan’ın turizmine sunacağı katkısının yanı sıra ekonomik yönden de yadsınamayacak bir desteği getireceğinin altı çizilen açıklamada, “Ülkemizin diğer bölgelerindeki lavanta bahçelerinin turizme olan katkısından hareketle Lavanta Vadisi Projemiz ile ilçemizi fotoğrafçılık ve doğa turizminde ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Lavanta, görsel şöleninin yanı sıra ekonomik açıdan da önemli bir tıbbi aromatik bitki. Elde edilecek lavanta yağı ve arıcılığa sunacağı katkıyı da göz önünde bulundurduğumuzda ilçemiz adına yeni bir sektör oluşturacağını düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.












Yerel Manşetler
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Vatandas 5 saat önce

Helal olsun başkana ve ekibine, Allah razı olsun tüm emeği geçenlerden. İyiki seçmişiz...

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mehmet 5 saat önce

Çok güzel olur İnşAllah.Bir de sera için mümkünatı varsa şeker fabrikası ve termik santrallere yakın bir yerde kurulup ısıtmasınıda çürük buharla bedavadan sağlarsanız daha da mantıklı olur.

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Hasan 5 saat önce

En büyük bahçeler Isparta da

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Elbistan orman olsun 5 saat önce

Harika çalışmalara imza atıyor başkan. Keşke elbistani ormana burunse.

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Elbistanlibiri 4 saat önce

Bravvo baskanim herkesin takdirini kazanuyorsunuz.cop tenekekelerinede yerin altina almanizi bekliyoruz

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Mevlüt ÇANAK 4 saat önce

OLUMLU!

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Hasan a yorum 3 saat önce

İspartadan bize ne sen elbistana bak her is bitti ispartamī kaldı o zaman git ispartada yasa

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Ahmet Demi̇r 3 saat önce

ilçemizin bölgemizin kalkınması için uğraşan bütün herkesin emeğine sağlık

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