Türkiye’deki 3. Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji Elbistan’a açılıyor

2020-2021 eğitim öğretim döneminde öğrenci kabul edecek kolejde, öğrenciler ücret ödemeyecek. 4 yıl boyunca sigortalı olacak öğrencilere, ücretsiz dershane imkanı da sunulacak. Eğitimlerin, alanında uzman mühendisler tarafından verileceği 1140 öğrenci kapasiteli kolejden mezun olan öğrenciler, uluslararası denkliği olan ‘mavi diploma’ sahibi olma avantajını da elinde bulunduracak.

Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji, Erzurum ve Elazığ’daki okulların ardından 3.kampüsünü Elbistan’a açıyor. Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) inşaat çalışmaları hızla süren kolej, yenilik ve farklılıklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 10 dönüm üzerine kurulan 1140 öğrenci kapasiteli okulda 11 atölye, 4 laboratuar ile 23 modern derslik bulunuyor. Eğitim modelinde İngilizce eğitimi birincil önem taşıyor. Öğrencinin sadece derslerinin değil sosyal yönlerinin de geliştirilmesi hedeflenen okulun Erzurum ve Elazığ OSB içerinde iki kampüsü daha bulunuyor. Öğrenciler, sadece akademik değil kültürel olarak da kendilerini en iyi şekilde geliştirecek aktivite imkanlarına da sahip olacak. Kolejde sportif faaliyetlerin yanı sıra müzik ve görsel sanatlar atölyeleri ile de yeteneklerini ortaya çıkarabilecek.

Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Teknik Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu başkanı İbrahim Adlığ, okulun devlet destekli olup hiçbir ücrete tabi olmadığını söyledi.

Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon ve Anadolu Lisesi’nin, “Elektrik-elektronik ve Yenilenebilir Enerji” bölümünde ilk öğrencilerini alacağını belirten Bilim Teknik Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Adlığ, “Ücretsiz özel okulumuz ve ücretsiz dershanemiz Elbistan'da bu sene açılıyor. 2012 yılında Sanayi Bakanlığıyla, Milli Eğitim bakanlığının ortak projesi dâhilinde rahmetli Mustafa Koç’un Meslek Lisesi, Memleket Meselesi düsturuyla başlatmış olduğu bir proje, Elbistan’da ilk defa bu sene açılıyor. 4 yıl boyunca öğrencilerimiz elektrik ve elektronik, yenilenebilir enerji kaynakları alanında 11 adet modern ve teknolojik donanımlı atölyelerde mühendisler eşliğinde eğitim alacaklar. Öğrencilerimiz okulumuz OSB’de bulunmasından dolayı OSB’nin türlü imkanlarından da faydalanabileceklerdir. Öğrencilerimiz beceri eğitimleri, staj ve yurtdışında yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca sigortalı olacaklar. Üniversite sınavına hazırlık programlarına katılacaklar ve ücretsiz dershanemizde hafta sonları üniversite sınavına hazırlayacaklar. Bunlar için hiçbir ücret ödemeyecekler” dedi.

Okuldan mezun olan öğrencilerin, mesleki ve teknik ortaöğretim kontenjanlarından (MTOK) faydalanarak üniversite eğitimi için avantajlı duruma geleceğini vurgulayan Aldığı, “Milli Eğitim Bakanımızın vurguladığı ve özellikle Covid-19 pandemisinde de görüldüğü gibi ülkemizde mesleki eğitime önem giderek artmaktadır. Genel lise öğrencileri öğrenimleri sırasınca mesleki eğitim edinememektedir. Üniversiteye gidemeyen lise öğrencileri işsizlik ile yüz yüze kalmaktadır. Teknik lise öğrencileri ise hem mesleki bilgi ve beceri eğitimi alırken üniversiteye yönelik çalışmalarını da yerine getirir. Staj süreleri boyunca emeklerinin karşılığı olarak ücretlendirilmenin yanı sıra iş yaşamına daha erken katılım sağlarlar. MTOK kontenjanlarıyla üniversite yolunda da öğrencilerimize avantaj sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.















