Türkiye Varlık Fonu, C Santrali için 6 firma ile görüşüyor

Yıllık 10 milyar dolarlık projenin TVF tarafından finanse edileceğini belirten Sönmez, “Hedef en büyük maden holdingini oluşturmak” dedi.

Afşin'e bağlı Altunelma Mahallesi ve Tanır Mahallesi sınırları içerisinde kurulacak 17 milyar TL’den fazla yatırım bedeli olan C Termik Santrali için çalışma sürdüren Türkiye Varlık Fonu (TVF), çalışmalarını hızlandırdı. C Santrali, her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak. Toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santrali ile Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanını içeren projenin, yaklaşık 17 milyar 300 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilmesi öngörülüyor. EÜAŞ’a ait olan 1954 ruhsat numaralı maden işletme ruhsatlı sahada yer alan ve yaklaşık 1 milyar 459 bin ton kömür kaynağı bulunan C Termik Santrali’nden yıllık ortalama net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor. Santralin çalışma süresi 6.948 saat/yıl, santralin ekonomik ömrü ise 35 yıl olarak öngörülüyor.

Katıldığı bir televizyon programında kurumun ülke genelinde üstlendiği ve planladığı projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi genel Müdürü Zafer Sönmez, özel sektörün ölçeğinin yetmediği alanlarda yatırım yapan, doğrudan yatırımcı çeken ve bu yolla hem ölçek büyüten hem de piyasa yapısını değiştiren bir rol oynayacaklarına işaret etti.

Singapur ve Malezya gibi Asya ülkelerinin bu modeli yıllardır başarıyla uyguladığını hatırlatan ve Türkiye’nin de benzer bir modeli çok daha iyi uygulayabileceği bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Sönmez, “TVF birkaç yılda yıllık 10 milyar dolarlık projeyi finanse edecek. Adana’da 10 milyar dolar büyüklüğünde petrokimya tesisi için fizibilite çalışmaları sürüyor. Bölgesel bir enerji merkezi olacak proje için yabancı doğrudan yatırım yapmayı amaçlıyoruz. TVF, Afşin-Elbistan Santrali için 6 firma ile görüşüyor” ifadelerini kullandı.