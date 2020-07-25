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Türkiye Varlık Fonu, C Santrali için 6 firma ile görüşüyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, Afşin ilçesinde yapımı planlanan C Termik Santrali projesi ile ilgili olarak 6 firma ile görüştüklerini söyledi.

Türkiye Varlık Fonu, C Santrali için 6 firma ile görüşüyor
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Yıllık 10 milyar dolarlık projenin TVF tarafından finanse edileceğini belirten Sönmez, “Hedef en büyük maden holdingini oluşturmak” dedi.

Afşin'e bağlı Altunelma Mahallesi ve Tanır Mahallesi sınırları içerisinde kurulacak 17 milyar TL’den fazla yatırım bedeli olan C Termik Santrali için çalışma sürdüren Türkiye Varlık Fonu (TVF), çalışmalarını hızlandırdı. C Santrali, her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak. Toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santrali ile Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanını içeren projenin, yaklaşık 17 milyar 300 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilmesi öngörülüyor.  EÜAŞ’a ait olan 1954 ruhsat numaralı maden işletme ruhsatlı sahada yer alan ve yaklaşık 1 milyar 459 bin ton kömür kaynağı bulunan C Termik Santrali’nden yıllık ortalama net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor. Santralin çalışma süresi 6.948 saat/yıl, santralin ekonomik ömrü ise 35 yıl olarak öngörülüyor.

Katıldığı bir televizyon programında kurumun ülke genelinde üstlendiği ve planladığı projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi genel Müdürü Zafer Sönmez, özel sektörün ölçeğinin yetmediği alanlarda yatırım yapan, doğrudan yatırımcı çeken ve bu yolla hem ölçek büyüten hem de piyasa yapısını değiştiren bir rol oynayacaklarına işaret etti.

Singapur ve Malezya gibi Asya ülkelerinin bu modeli yıllardır başarıyla uyguladığını hatırlatan ve Türkiye’nin de benzer bir modeli çok daha iyi uygulayabileceği bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Sönmez, “TVF birkaç yılda yıllık 10 milyar dolarlık projeyi finanse edecek. Adana’da 10 milyar dolar büyüklüğünde petrokimya tesisi için fizibilite çalışmaları sürüyor. Bölgesel bir enerji merkezi olacak proje için yabancı doğrudan yatırım yapmayı amaçlıyoruz. TVF, Afşin-Elbistan Santrali için 6 firma ile görüşüyor” ifadelerini kullandı.


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Ahmet 2 hafta önce

Ve külbistan gerçek oldu 26.07.2020 saat 02.00 Yeşilyurt mah de kül kokusundan burnumuz sızladı ama bunu yayınlıyamazsınız çelikler abiniz kızar geçici çalışma izni verenler hangi çalışmaya verdiniz bu izni inşAllah sizinde birgün burnunuz sızlar ciğerini yanar.

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10.köylü 2 hafta önce

Aklı olan bu memleketten göçer.
Zehirleyip öldürecekler.

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Serkan 2 hafta önce

Zehir tacirliği milleti virüsten koruyup küle gömmek ne derece doğru

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Vatandas 2 hafta önce

Devlet parası ile yap,para kazanma aşamasında sat ,bu nasıl bir mantık anlayan varmı...
Bu ise sizin oralarda ne derler.

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Necmettin soyler 2 hafta önce

Termik santral istemiyoruz zehirleniyoruz yeter 2 santral yeter bizi memleketimizi zehirlemekden vaz geçin artik

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elbistanlı 1 hafta önce

Elbistan ovasını bitirme planı... Çok yazık kimse bundan bahsetmiyor. İleri ülkeler toprağı olmadığı için Afrikadan tarım toprağı kiralarken bizler Türkiyenin 4. Büyük ovasını yok etmek için uğraşıyoruz. çok yazık geleceğimiz yok ediliyor...

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ELBİSTANLI 2 hafta önce

Yeter Elbistanı --Afşini zehirlediginiz kardeşim enerji için başka formüller arayın.yazık buradaki canlıları düşünün biraz.

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46'lı 2 hafta önce

Iyice zehirleyene kadar santral inşaatına devam. Allah sizi bildiği gibi yapsın.

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