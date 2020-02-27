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Türkiye şampiyonasına hazırlanan boksçuları izlediler

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ve Ekinözü İlçe Jandarma Komutanı Yakup Çürümez ile birlikte Haşim Boynueğri Spor Salonu’nda Türkiye şampiyonasına hazırlanan boksçuları izledi.

Türkiye şampiyonasına hazırlanan boksçuları izlediler
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Haşim Boynueğri Spor Salonu’ndaki boksçular, önümüzdeki günlerde yapılacak Türkiye şampiyonası için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ve Ekinözü İlçe Jandarma Komutanı Yakup Yürümez’le birlikte ziyaret ettiği spor salonunda şampiyonaya hazırlanan sporcuların antrenmanlarını izledi. Salonda ayrıca, minik boksçular tarafından gösteri maçı yapıldı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, tüm sporculara çalışmalarında ve katılacakları spor karşılaşmalarında başarılar diledi.

Elbistan’da gençlere spor alışkanlığı sağlayan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini her zaman destekleyeceğini ifade eden Kaymakam Demir, “Spor sağlıklı, dürüst bir nesil için vazgeçilmez unsurdur. Geleceğimiz olan gençlerimizi spora yönlendirmek için elimizde gelen bütün gayreti bu zamana kadar sarf ettik ve etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Antrenör Haşim Boynueğri de, Elbistan’ı en iyi şekilde temsil etmek için çaba gösterdiklerini belirterek destekleri için Kaymakam Demir’e teşekkür etti.

 


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Türkiye şampiyonasına Hazırlanan Boksçuları Izlediler
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