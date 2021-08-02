Türkiye genelinde yaşanan kesintiler ve artan talep uyuyan devi uyandırdı

Türkiye genelinde birçok ilde yaşanan kesintiler ve artan enerji talebi, kömür olmadığı için çalışmayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde üretimin yeniden başlattı.

Dev santrale, özel sektörün işlettiği Afşin Elbistan Linyitleri (AEL) kömür sahasından günlük 15 bin ton kömür verileceği öğrenildi.

Türkiye'de pek çok ilde yaşanan elektrik kesintilerinin yaşandığına dair paylaşımlar sonrası "elektrikkesintisi" etiketi sosyal medyada gündem oldu. İstanbul, Adana ve İzmir'in yanı sıra başka illerde de plansız kesintilerin de olduğu iddiası üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, “Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibarıyla sonlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibarıyla ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır” denildi.

Rekor seviyeye ulaşan enerji talebi doğrultusunda ocak ayından beri çalışmayan ve test amaçlı olarak Manisa’nın Soma ilçesinden getirtilen kömürle 3 gün üretim yapan Türkiye’nin en büyük termik santrali olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ni de harekete geçirdi.

B Termik’e, özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) sahasındaki kömürün kalorisinin düşük olduğu gerekçesi ile bin 100 kilometre uzaklıkta bulunan Manisa’nın Soma ilçesinden tırlarla yaklaşık 9 bin ton kömür sevkiyatı yapılmıştı. Afşin-Elbistan Linyitleri sahasından gelen takviye kömürle birlikte karışım yapıldıktan sonra kazanlar yeniden ateşlenmişti. Ancak dev tesis, stok sahasındaki kömürle 3 gün çalışabilmişti. Kömürün bitmesinin ardından üretim de ileri bir tarihe kadar durdurulmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, aşırı sıcaklık nedeniyle artan talebe yetişmek için santralin devreye alınması talimatı vermesi üzerine Afşin-Elbistan B Termik Santrali, 2 üniteyle birlikte yaklaşık 200 gün sonra yeniden üretime başladı. B Termik’e, özel sektörün işlettiği AEL kömür sahasından günlük 15 bin ton sevkiyat yapılacağı bildirildi. Kuraklık nedeniyle barajlardaki üretimin düşmesinin de dev santralin yeniden devreye alınmasında etkili olduğu belirtildi.