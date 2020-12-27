Turkcell’den hat alanlar, hattını taşıyanlar ve cihaz alanlara özel kampanya

Turkcell Elbistan Bayii Vizyon İletişim sahibi Ergün Taşolar, ‘Ayağınıza gelen fırsatı kaçırmayın’ diyerek kampanyanın yılbaşına kadar geçerli olduğunu söyledi.

Kampanya ile ilgili olarak bilgi veren Turkcell Elbistan Bayii Vizyon İletişim sahibi Ergün Taşolar, ilçede GSM sektöründe 22.hizmet yılını doldurduklarını belirtti.

Başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerdeki vatandaşları, Turkcell kalitesi ve farkı ile buluşturduklarını vurgulayan Taşolar, şöyle devam etti:

“GSM sektöründe 22 yılı dolduran Vizyon İletişim olarak yeni yılda Turkcell’le hayata bağlanmayan kalmasın diye özel ve inanılmaz bir kampanya başlattık. Mağazamızdan Turkcell hattı alana, hattını Turkcell’e taşıyana ve fatura üzerine cihaz alana, kulaklık, kılıf, kırılmaz cam ve şarj kablosunu hediye olarak vereceğiz. Aynı şekilde diğer tüm aksesuarlarda da yüzde 50 indirim imkanı sunacağız.”

Kampanyanın bitiş tarihinin 1 Ocak olduğunu kaydeden Turkcell Elbistan Bayii Vizyon İletişim sahibi Ergün Taşolar, “Kampanyamız, 28 Aralık Pazartesi günü başlıyor. 1 Ocak’ta da sona erecek. Bu süre boyunca tüm Elbistanlıları mağazamıza bekliyoruz. Ayağınıza gelen bu fırsatı kaçırmayın” ifadelerini kullandı.



