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Türkcell Elbistan Mağazası’ndan özel başarı

Türkcell Elbistan Mağazası, ülke genelindeki Türkcell İletişim Merkezleri (TİM) arasında tüm kategorilerde en çok işlemi gerçekleştirip Fransa tatili kazandı.

Türkcell Elbistan Mağazası’ndan özel başarı

Türkcell, tarafından Türkiye genelinde gerçekleşen organizede, Türkcell İletişim Merkezleri arasından Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde her kategoride en çok işlemi gerçekleştiren Türkcell Elbistan Şubesi’nin başarısı Fransa tatili ile ödüllendirildi.

Ülke geneli TİM’de en çok işlem gerçekleştirerek bu başarıya imza atmalarını ve Fransa tatili ödülünü değerlendiren TİM Elbistan Mağazası işletmecisi Ergün Taşolar, “Her alanda ve tüm işlemlerde en çok işlem gerçekleştiren ve bu başarının Türkcell tarafından Fransa’nın Monaco tatili ile taçlandırılması bizleri çok mutlu etti. Hem kurumumuzu hem mağazamızı tüm müşterilerimize en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. TİM Elbistan Mağazamızı bu başarının ardından bu ödüllendirmeye layık gören saygın firmamıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


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