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Turkcell çalışanları A Milli Takım forması giyerek hizmet veriyor

A Milli Futbol Takımı’nın ana sponsoru olan Turkcell, milli maç coşkusunu mağazalarına taşıyor. Turkcell Elbistan Bayii Vizyon İletişim mağazasında çalışanlar, milli maçlardan bir gün önce ve maç gününde Milli Takım forması giyerek müşterilerine hizmet veriyor.

Turkcell çalışanları A Milli Takım forması giyerek hizmet veriyor

Türk sporunun en büyük destekçilerinden olan Turkcell, milli takıma desteğini şimdi de mağazalarında gösteriyor. Maçtan bir gün önce ve maç günü A Milli Takım forması giyerek müşterilere hizmet verecek olan Turkcell çalışanları, milli heyecanı mağazalara taşıyacak.

Turkcell Elbistan Bayii Vizyon İletişim sahibi Ergün Taşolar, "Türkiye’nin Turkcell’i olarak, gururumuz milli takımımızın yanında olduğumuzu göstermek için desteğimizi şimdi sahaya taşıyoruz. Mağazalarımızda milli takım formamızı giyerek, EURO 2020 yolunda futbolcularımızın heyecanını paylaşıyoruz. Böylece, Milli Takım sadece 11 futbolcumuzla değil 80 milyon Türkiye ve aynı zamanda binlerce Turkcell çalışanıyla beraber sahada olacak. Bu da bizi daha güçlü yapacak" dedi.






Yerel Manşetler
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rıddo 2 saat önce

ak dava hak dava yaşasın milli takım

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