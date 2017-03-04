Türk Yıldızları Store Satış Tırı, Elbistan’a geliyor

Katıldıkları etkinliklerde yaptıkları gösterilerle tüm dünyanın beğenisini kazanan, Türk Hava Kuvvetleri’nin gurur kaynağı Türk Yıldızları Akrobasi Ekibinin resmi tanıtım ürünlerinin satışının yapıldığı TY-Store Tırı, Elbistan’a gelecek.
Türk Yıldızları Satış Tırında, Türk Yıldızları Akrobasi uçaklarının, farklı boylarda maketleri, anahtarlık, bardak, şapka, kravat, tişört, pilot tulumu gibi onlarca çeşit ürün satışa sunuluyor.
TY-STORE'a ait satış aracı 6 Mart 2017 Afşin merkez, 7 Mart 2017 tarihinde ise Elbistan merkez de ürün satışı yapacak. Ürün satışından elde edilen gelirin bir kısmı, şehit ailelerine yardım sağlayan Kartal Vakfı'na aktarılacak.