Türk Kızılay’dan Elbistan’da gıda kolisi yardımı

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi, Elbistan’daki 155 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi tarafından Elbistan’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak 155 adet gıda kolisi dağıtımı öncesinde, mahallelerde belirlenen isimlere göre planlama yapıldı. Araçlara doldurulan gıda kolileri, Kızılay gönüllülerince evlere kadar götürülerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gıda kolisi yardımıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, bu tür organizasyonlara önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini söyledi.

Elbistan’da da şubeleşme için hazırlıkların tamamlandığını belirten Şerefoğlu, “Elbistan ilçemize 155 tane gıda paketi getirdik. Belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yaklaşık 250 tane daha gıda paketi yardımımızı önümüzdeki günlerde yapacağız. Belirli marketlerde geçerli olacak alışveriş kartlarımızın da dağıtımı olacak. Kahramanmaraş Kızılay Şubesi olarak 150 civarında da kişi başı 400 TL olmak üzere Ramazan ayı içerisinde zekat yardımında bulunacağız. Elbistan’da bir oluşum içerisindeyiz. Yakın zamanda burada bir şube kurulacak. Yönetim kurulumuzdaki isimler belirlendi. Pandemiden dolayı sürecimiz biraz ertelendi. Haziran ayında şube kurulumumuzu tamamlamış olacağız. Elbistan’da Türk Kızılay şubesinin olması birçok fayda sağlayacak. Kızılay’ın alt birimleri Elbistan’da olursa ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaşacağız. Elbistan’da ilgili paydaş grupları ile direk iletişim halinde olacağız” dedi.

Türk Kızılay’ının veren el ile alan eli buluşturduğunu kaydeden Şerefoğlu, “Allah tüm hayır sahiplerinden razı olsun. Hayırseverlerimiz Kızılay’a bağışta bulunuyor biz de bu bağışları çeşitli şekillerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 1868 yılından beri böyle çalışıyoruz. Kızılay, bir iyilik hareketidir. Savaşta ve barışta; dil, din, ırk ayrımı gözetmiyoruz. Veren el ile alan elin buluştuğu noktayız. Elbistan halkından da Kızılay’a destek olmalarını istiyoruz. Canla başla çalışıyoruz. Kızılay gönüllülerimizle birlikte bu işi yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber, ihtiyaç sahibi kimse kalmasın istiyoruz. Tek taştan duvar olmaz. Elimizden geldiği kadar bu konuda çaba gösteriyoruz. Maddi olduğu kadar manevi desteğe de ihtiyacımız var. Yaptığımız işi seviyoruz” şeklinde konuştu.

Kızılay gönüllü Ahmet Tıraş da, “Türk Kızılay’ı, devletin ve milletin bir arada olduğunun göstergesidir. Kovid-19 sürecinde Kızılay, gerçekten her tarafta. Yaraları sarmaya ihtiyaç sahiplerinin derdine derman olmaya çalışıyor. Biz de bu iyilik hareketine gönüllü olarak destek veriyoruz. Allah razı olsun. Elbistan’ımız adına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Türk Kızılay Elbistan Şubesi’nin başkan yardımcısı Ahmet Yaman ise, “Türk Kızılay olarak 155 adet yardım kolisi dağıttık. Devletimizin şefkatli yüzünü ihtiyaç sahiplerimize göstermek için her zaman sahalarda olacağız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.











