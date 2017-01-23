Türk: “Elbistan’ın tamamına ulaşım hizmeti sunuyoruz”

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Mazhar Alagöz ve Alkayaoğlu Mahalle Muhtarı Yusuf Temiz, Sultan Korusu grup mahallerine otobüs seferlerinin başlaması dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Alagöz ve Temiz’in ziyaretinde konuşan Türk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Elbistan’daki tüm mahallelere ulaşım hizmeti sunma gayretinde olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, haftada bir gün olmak üzere Sultan Korusu grup mahalleleri olarak adlandırılan Kayageçit, Fakıoğlu, Alkayaoğlu, Köşk, Beyyurdu, Keçemağara ve Karamağara’ya otobüs seferi başlattı.

Bu bölgede yaşayan vatandaşların ilçe merkezine ulaşım noktasındaki mağduriyeti büyük ölçüde azaltacak bu hizmetten dolayı teşekkür etmek isteyen Türkiye Muhtarlar Federasyonu Elbistan Şube Başkanı Mazhar Alagöz ve Alkayaoğlu Mahalle Muhtarı Yusuf Temiz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk’ü makamında ziyaret etti.

Alagöz ve Temiz, Sultan Korusu bölgesine ulaşım hizmetinin başlamasının bölge halkında sevince neden olduğunu belirten Muhtar Temiz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’a, Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk’e ve ekibine teşekkür etti.

Alagöz, “Otobüs, bölgede yaşayan vatandaşların Elbistan ilçe merkezini daha yoğun olarak ziyaret ettiği Pazartesi günü hizmet verecek. Pazartesi günü sabah saatlerinde Elbistan’dan hareket edecek olan otobüs, Kayageçit, Fakıoğlu, Köşk, Alkayaoğlu, Beyyurdu, Keçemağara ve Karamağara mahallelerini dolaştıktan sonra ilçeye geri dönecek. Akşam da saat yolcular yine aynı güzergahtan mahallelerine taşınacak. Bölgemizdeki vatandaşlarımızın ulaşım sorununun çözümüne katkı sunacak bu hizmetin yeniden başlamasından dolayı başta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç Bey olmak üzere, Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk ve diğer yetkililerimize mahalle muhtarlarımız ile vatandaşlarımız adına teşekkür bir borç biliriz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elbistan’ın geneline hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Vatandaş memnuiyetini ön planda tutan çalışmalara özen gösterdiklerini kaydeden Türk, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bizim için Elbistan’ın her neresinde olursa olsun aynıdır. Biz, her alana hizmetimizi yansıtmayı ve götürmeyi amaçlıyoruz. Çünkü bütün vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemlidir ve değerlidir. Biz, vatandaşımızın memnuniyeti ölçüsünde işlerimizi, çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Sultan Korusu bölgemizde bulunan yaklaşık 10 mahallemizin de kış ve yaz aylarında ilçe merkezi ile arasındaki mesafe uzak olduğu için vatandaşlarımız mağduriyet yaşamamasın diye Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından bir otobüs tahsis edildi. Burada yaşayan insanlarımız en azından belirli günlerde de olsa ulaşım hizmetlerinden faydalanacak” şeklinde konuştu.