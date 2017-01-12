Türk: Çöplük alanı sürekli düzenleniyor

Elbistan-Nurhak Karayolu Çiçek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan çöp döküm sahasına dökülen çöplerin trafiği tehlikeye düşürdüğü yönündeki haberimizin ardından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili açıklama geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk, bölgeye çöp taşıma ve döküm işleminin Elbistan Belediyesi tarafından yapıldığını, çöplerin düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek, çöp dökümü yapan şoförlerin biraz daha özen göstermesini beklediklerini söyledi.

Havaların yağışlı olması nedeniyle, özellikle gece vardiyasında bulunan çöp kamyonu sürücülerinin, çamura saplanma veya başka nedenlerle daha önceden hazırlanan çöp döküm alanına girmek yerine, yola yakın kısımlara döküm yaptıklarını vurgulayan Türk, bu konuda ilgili kişilerle gerekli görüşmeleri yaptıklarını söyledi.

Bu konuda kimseyi suçlamak gibi bir niyetlerinin olmadığını dile getiren Türk, çöp kamyonu sürücülerinin daha duyarlı davranmalarını isteyerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen dozer tarafından hazırlanan alana, sürücülerin uzaktan yakına doğru çöp dökmeleri tavsiyesinde bulundu.

Elbistan’dan her gün yüzlerce ton çöp toplandığını ve toplanan çöplerin Nurhak yolu üzerinde bulunan vahşi çöp depolama alanına ulaştırıldığını dile getiren Türk, bazı kamyon sürücülerinin döktüğü çöplerin yola kadar ulaştığını ifade ederek, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: