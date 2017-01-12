Türk: Çöplük alanı sürekli düzenleniyor

Elbistan-Nurhak Karayolu Çiçek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan çöp döküm sahasına dökülen çöplerin trafiği tehlikeye düşürdüğü yönündeki haberimizin ardından, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden konu ile ilgili açıklama geldi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk, bölgeye çöp taşıma ve döküm işleminin Elbistan Belediyesi tarafından yapıldığını, çöplerin düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek, çöp dökümü yapan şoförlerin biraz daha özen göstermesini beklediklerini söyledi.
Havaların yağışlı olması nedeniyle, özellikle gece vardiyasında bulunan çöp kamyonu sürücülerinin, çamura saplanma veya başka nedenlerle daha önceden hazırlanan çöp döküm alanına girmek yerine, yola yakın kısımlara döküm yaptıklarını vurgulayan Türk, bu konuda ilgili kişilerle gerekli görüşmeleri yaptıklarını söyledi.
Bu konuda kimseyi suçlamak gibi bir niyetlerinin olmadığını dile getiren Türk, çöp kamyonu sürücülerinin daha duyarlı davranmalarını isteyerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen dozer tarafından hazırlanan alana, sürücülerin uzaktan yakına doğru çöp dökmeleri tavsiyesinde bulundu.
Elbistan’dan her gün yüzlerce ton çöp toplandığını ve toplanan çöplerin Nurhak yolu üzerinde bulunan vahşi çöp depolama alanına ulaştırıldığını dile getiren Türk, bazı kamyon sürücülerinin döktüğü çöplerin yola kadar ulaştığını ifade ederek, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
“Elbistan-Nurhak Karayolu üzerinde bulunan alana, çöplerin toplanarak taşınması ve dökülmesi Elbistan Belediyesi tarafından yapılıyor. Bu alanın düzenlenmesi ve çöp döküm alanının hazırlanması ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün çöp alanını düzenliyoruz. Ancak, kış ayları nedeniyle çamur ve yumuşak zeminden dolayı, özelikle gece vardiyasında çalışan bazı çöp aracı sürücüleri, araçlarının çamura çökeceği düşüncesi ile çöp döküm alanına girmek yerine, yola yakın bölgelere çöp döktüklerini tespit ettik. Zaman zaman dökülen çöpler yola kadar ulaşabiliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanı sürekli olarak düzenliyoruz. Çöp dökümü için neredeyse 1 ay yetecek kadar alan hazırladık ancak, belirttiğimiz sebeplerden dolayı zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Bu konuda Elbistan Belediyesi’nin ilgili birim müdürleri ile de görüşmeler yaptık. Çöp aracı sürücülerinin daha duyarlı davranmaları gerekiyor. Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü yetkilileri ile önceki gece geç saatlere kadar incelemelerde bulunduk. Saatler süren çalışma ile dozer vasıtasıyla alan tekrardan düzenlendi. Kimseyi bu konuda suçlamıyoruz ancak, döküm alanının en geriden en öne doğru kullanılması gerekiyor. Bu noktada duyarlılık bekliyoruz. Diğer yandan, çöp alanındaki çöplerin kullanımı kimseye verilmedi. Bu konuda bazı spekülasyonlar yapılıyor. Katı atık bertaraf tesisi yapılana kadar, bu alana çöp dökümü devam edecek. Daha sonra ise tüm çöpler özel araçlar ile Afşin’e bağlı Suluk Mahallesi’nde yapılacak tesise taşınacak. Birkaç yıl içinde çöp sorununun tamamen ortadan kalkacağını düşünüyoruz.”