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Türk, Büyükşehir’in hizmetlerini anlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Koordinatör Daire başkanı Ali Mazhar Türk, Büyükşehir belediyesi tarafından mezarlıklarda ve sanayi sitesi içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Türk, Büyükşehir’in hizmetlerini anlattı

           Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Koordinatör Daire başkanı Ali Mazhar Türk, Büyükşehir belediyesi tarafından mezarlıklarda ve sanayi sitesi içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

            Hocazade Mezarlığı’nda yapılan taş kaplama çalışmaları hakkında bilgi veren Türk, Elbistan genelinde 154 adet mezarlık bulunduğunu ifade ederek, tüm mezarlıklarda düzenleme çalışmasının yapılacağını kaydetti.

            Türk, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

            “Hocazade Mezarlığı ile ilgili olarak daha öncede yapılan çalışmalar vardı ancak, dış duvarların kaplaması eksik kalmıştı. Bunu da biz Büyükşehir Belediyesi olarak tamamlamaya çalıştık. En geç 1 hafta içerisinde inşallah bitecek. Kış ayları olması nedeniyle artık işlerin sonuna doğru geliniyor. Sadece duvar kaplaması değil, içeride bizim taziye yerimiz var. Onlarla ilgili çalışmalar da var. Arka tarafta ise taş duvarlar yeniden yapılıyor, duvarlar tellerle çevriliyor. Sadece Hocazade Mezarlığı değil, Gariplik Mezarlığı da aynı şekilde, orada da taziye yeri çalışması devam ediyor. Duvar örmesi yine devam ediyor. Gariplik Mezarlığı’nın üst kısmında 7 metre genişliğinde kilit parke taşı döşeyerek yol yaptık. İnsanlarımız mezarlığa ziyarete geliyorlar veya defin işlemleri için geldikleri zaman rahatlıkla ulaşım sağlayabilecekleri bir yol yapıldı. Duvarları çevrildi ve tel örgülerle koruma altına alındı. Elbistan genelinde 154 adet mezarlığımız var. Bunlar merkez ve mahalleler olmak üzere tamamı yapılıyor. Tabi aşama aşama yapılıyor. Bu sene hepsini bitireceğiz diyemiyoruz. İhalesi yapılıyor. Bitmeyenler de seneye devam edecek. Sultankorusu tarafında Uncular, Kayageçit mahallerimizdeki mezarlıkların çalışmaları bitti. Sırasıyla müteahhit yapıp geliyor. İmkânlar, iklim şartları el verdiği sürece de devam edecek.”

            Elbistan Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan işaretleme çalışmalarına değinen Türk, “Sanayi esnafımız veya buraya gelip giden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak amacıyla bir dizi tedbirler alıyoruz. Yaklaşık 15 gün önce gelip esnaflarımızı dinledik. Burada kaza oranı oldukça yüksek. Yol tartışması oluyor. Anayol veya tali yol sorunu yaşanıyor. Biz bunun önüne geçmek ve kazaları en aza indirebilmek için genel sekreterimizle çalışmalar yaptık. Burada dolayısıyla her blok arasına yol ver veya dur levhaları yerleştirdik. Ergenekon Caddesi boyunca da 58 adet levha yerleştirdik. Sürücülerimizden ricamız, biraz daha duyarlı olmaları ve trafik işaretlerine uymaları. Biz bunu yaparsak sorun zaten kalmayacaktır ancak, biz Büyükşehir Belediyesi olarak gereken çalışmaları burada yaptık” dedi. 


Sanayi sitesi içindeki yollar işaretlendi

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Mehmet 4 hafta önce

Elbistanin sesi gazetesi birgün de bir eleştiri haberi yap doğalgaz neden gecikti mesela ? ElbistanSpor neden sahipsiz acaba ? 13 yıllık bir parti iktidarda bu istikrara rağmen elbistan neden hala 10 yıl geride mesela ? Ve daha bir çok şey ?

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FATİH 4 hafta önce

NE HİZMETİNİ ANLATMİŞ CÖPÜNÜ ALMAKTAN ACİZLER

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adil odacıoğlu 1 ay önce

yapılan hizmetler için teşekür ederiz ceyhan nehri kenarına yapılan çevre düzenlemesinin yapıldığı şu günlerde nehre bırakılan şeker fabrikasının artıkları için nehrin uygun kenarından nehirden ayırtılarak binlik borularla şehrin dışına kadar çıkarılsa nehir temiz kalsa büyük şehir belediyemizden biz elbistanlılar olarak bekliyoruz fazla bir maliyette getirmez olsa bile çevre güzelliği için önemli diye düşünüyorum hem yapılacak olan çevre düzenlemesi içinde anlamlı olur nehirden pislik akan bir mesire dinlenme yerini insanların tercihi olacak kanaatında değilim ilgililerin dikkatine.

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Vatandas 1 ay önce

Hoca zadeye yapilan is hosunuza gidiyormuş yazik heba olan emek veparalara

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Halk 1 ay önce

Büyük şehir Tepebaşı mah adabaşı sk.yolunda yapar işAllah bir hizmete daha imza atmış olur

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enes erke 1 ay önce

he he bunları hizmet diye yuttursun işte Büyükşehir gidin de Türkoğlu ve Afşini görün

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Mehmet 4 hafta önce

Büyükşehir yetkililerinin bütün islerini bırakıp ne yapip edip şu doğal gazi şehir merkeZine getirmeleri gerekiyor hiç beklemeden insanlar resmen zehir soluyor.

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tevfik 4 hafta önce

emek güzel birşey fakat çevre düzeni estetik olarakta güzel olması gerekmezmiydi sayın başkan örnegin beton yığını yerine daha modern bir görünüm bence mükemmel olurdu saygılarımla

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