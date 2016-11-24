Türk, Büyükşehir’in hizmetlerini anlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası Koordinatör Daire başkanı Ali Mazhar Türk, Büyükşehir belediyesi tarafından mezarlıklarda ve sanayi sitesi içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hocazade Mezarlığı’nda yapılan taş kaplama çalışmaları hakkında bilgi veren Türk, Elbistan genelinde 154 adet mezarlık bulunduğunu ifade ederek, tüm mezarlıklarda düzenleme çalışmasının yapılacağını kaydetti.

Türk, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Hocazade Mezarlığı ile ilgili olarak daha öncede yapılan çalışmalar vardı ancak, dış duvarların kaplaması eksik kalmıştı. Bunu da biz Büyükşehir Belediyesi olarak tamamlamaya çalıştık. En geç 1 hafta içerisinde inşallah bitecek. Kış ayları olması nedeniyle artık işlerin sonuna doğru geliniyor. Sadece duvar kaplaması değil, içeride bizim taziye yerimiz var. Onlarla ilgili çalışmalar da var. Arka tarafta ise taş duvarlar yeniden yapılıyor, duvarlar tellerle çevriliyor. Sadece Hocazade Mezarlığı değil, Gariplik Mezarlığı da aynı şekilde, orada da taziye yeri çalışması devam ediyor. Duvar örmesi yine devam ediyor. Gariplik Mezarlığı’nın üst kısmında 7 metre genişliğinde kilit parke taşı döşeyerek yol yaptık. İnsanlarımız mezarlığa ziyarete geliyorlar veya defin işlemleri için geldikleri zaman rahatlıkla ulaşım sağlayabilecekleri bir yol yapıldı. Duvarları çevrildi ve tel örgülerle koruma altına alındı. Elbistan genelinde 154 adet mezarlığımız var. Bunlar merkez ve mahalleler olmak üzere tamamı yapılıyor. Tabi aşama aşama yapılıyor. Bu sene hepsini bitireceğiz diyemiyoruz. İhalesi yapılıyor. Bitmeyenler de seneye devam edecek. Sultankorusu tarafında Uncular, Kayageçit mahallerimizdeki mezarlıkların çalışmaları bitti. Sırasıyla müteahhit yapıp geliyor. İmkânlar, iklim şartları el verdiği sürece de devam edecek.”