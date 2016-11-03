Turizm rehberlerine Maraş Mutfağı tanıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, turizm rehberlerine Maraş Mutfağını tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen bir organizasyonda, Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile Maraş Mutfak kültürü turizm rehberlerine tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Gaziantep Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Mehmet Severoğlu, “Bölgedeki turizmi canlandırmak adına Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği içerisinde Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerimizde tur rehberleri eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu illerimizde turizmi canlandırmak adına tur rehberlerimize şehirlerimizle alakalı kültür çalışmalarının yanı sıra o illerimizin mutfaklarını da işliyoruz.

Bu eğitimlerimizin sonunda tur rehberlerimizi sınava tabi tutuyoruz ve sınavı kazananlara sertifikalarını vererek sicillerine işliyoruz. Burada Kahramanmaraş’a haksızlık edildiğini düşünüyoruz. Çok mükemmel yemek ve mutfak kültürü var. Tur rehberlerimize Kahramanmaraş mutfağını ve yemek kültürünü göstermek ve anlatmak maksadıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak buraya geldik. Tur rehberi arkadaşlarımız buradaki yemek kültürünü gittikleri yerlerde anlatacaklar ve işleyecekler. Bizleri misafir eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ın saklı bir kent olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı ise, “Kahramanmaraş’ımız insanların gezip görmesi gereken bir saklı kent. Burada Osmanlı’nın yanı sıra Dulkadiroğlu ve Selçuklu medeniyetlerini de görmek mümkün. Şehrimiz tekstilde ilk sıralarda yer alırken, kuyumculukta İstanbul’dan sonra ikinci, bayan ayakkabı sektöründe Konya’dan sonra ikinci gelmektedir. 30’a yakın Hidroelektrik santrali ile enerji üretiminin yüzde 10’unu karşıladığı gibi, denize kıyısı olmamasına rağmen birçok ülkeye alabalık ihraç eden bir şehirdir. Osmanlı’nın 7 büyük çarşısının yer aldığı ender şehirlerden bir tanesi olan Kahramanmaraş’ta suç ve hırsızlık oranı çok az olan bir şehirdir. Aynı zamanda dışarıya çok göç vermeyen ve dışarıdan çok fazla göç almayan bir şehirdir. Şehrimizde çarpık kentleşme ve çarpık yapılaşma diğer büyükşehirlere göre çok azdır. Türkiye’de ve dünyada keşfedilmemiş, tarihi ve doğal güzellikleri olan saklı bir şehirdir. Üç dinde de önemli bir yeri olan ve Kur’an-ı Kerim’de bahsedildiği şekliyle bire bir uyan Eshab-ı Kehf Kahramanmaraş’ta bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra çok zengin bir mutfak kültürümüz bulunmaktadır. Damak zevkine önem verenlerin mutlaka Kahramanmaraş Mutfağını görmeleri ve yemeklerini tatmaları gerekmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Mutfağında yer alan ve Kahramanmaraş’a özgü yemeklerin tanıtımı ve yapılış şekilleri anlatılarak bilgiler aktarıldı ve aynı zamanda ikram edildi.

Programda Kahramanmaraş’a özgü samsa, un sucuğu, pekmez sucuğu, ekşi ahıdı, sumak ekşi, meyan şerbeti, tarhana, tarhana çorbası, bastık, dağ çayı, eli böğründe, Maraş Kebabı, Cevizli Maraş Kıvrım Tatlısı, pul biber, ekşili çorba, ekşili aya sulusu, ev yapımı yufka ekmeği, çarşı ekmeği (pide), Maraş çöreği gibi birçok yemeğin tanıtımı ve yapılışı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü aşçılarınca anlatıldı.



