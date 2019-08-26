Turan: “Çalışma yaptığımız yerlere bu kış gaz vermeyi hedefliyoruz”

Altyapısı tamamlanan ve servis kutuları konulan Kızılcaoba Mahallesi’ne doğalgaz verilmeye başlandığını belirten Turan, Yunus Emre Mahallesi’nde de servis kutusu yerleştirme işlemlerine başladıklarını söyledi.

Vatandaşların, doğalgaz tesisatı çektirme noktasında ‘tersten’ işlem yaptırmasının mağduriyetlere yol açtığının da altını çizen Turan, “Bina tesisatı, ancak abonelik işlemi başladıktan ve iç tesisat projesi onaylandıktan sonra ARMADAŞ’tan yetki belgesi olan firmalara yaptırılması gerekirken, altyapısı olmayan yerlerde bile binasına tesisatı çektirilmesi çok yanlış bir uygulama” dedi.

“Kızılcaoba’ya doğalgaz verdik”

Geçtiğimiz yıl başlayan çalışmalarda Elbistan’da, 2 bin 917 konutun doğalgaza kavuştuğunun bilgisini veren ARMADAŞ Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, “Elbistan’da şuana kadar toplam 3 bin 863 abonelik aldık. 3 bin 157 de sözleşme yaptık. Bunlardan 2 bin 917 konutta fiilen doğalgaz kullanıyor. Bu seneki hedefimiz ise özellikle Kızılcaoba Mahallesi’nde 9 Ağustos itibariyle gazlama çalışmalarımızı bitirdik. Mahallenin büyük bir kısmını aboneliğe açtık. Kızılcaoba Mahallesi’nde evinin önünde servis kutusu bıraktığımız her binadan abonelik alıyoruz. Bu da konan her servis kutusunda gaz mevcut olduğu anlamına geliyor. Kızılcaoba’dan gelecek abonelerle beraber; -eğer yetiştirirsek- Yunus Emre Mahallesi’ni de bunun içine dahil etmeye çalışıyoruz. Yunus Emre Mahallesi’ne doğru altyapı çalışmamız devam ediyor. Elbistan’da 3 bin olan abone sayımızı en az 10 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Kızılcaoba mahallemizde Servis kutusu koyduğumuz binalardaki vatandaşlarımız, Abonelik işlemlerini yaptırmaları halinde doğalgaz kullanabileceklerdir. Hayırlı, uğurlu olsun.

“Doğalgaz vermek için çok ciddi bir alt yapı ve çok özenli ve ciddi testler yapılması gerekiyor”

Turan, “Altyapı, zor, zahmetli bir çalışma. Tüm bunların yanında doğalgaz çok teknik bir konu. Teknik şartnameden ödün vermeden imalat yapmak gerekiyor. Tüm sistemi, çalışma basıncının iki kat basınçla mukavemet ve sızdırmazdık testine tabi tutuyoruz ve bu bir hafta sürüyor. Bu testler sonucu olumlu ise, testi tamamlanan bölgeyi aboneliğe açıyoruz. Biz de buna harfiyen uyuyoruz. Eğer altyapıda bir sıkıntı olmazsa herhangi bir şey olmazsa çalışma yaptığımız bölgelere bu kış gaz vermek üzere yola çıktık. Hedefimiz, bu bölgeleri gazlamak. Buralara da gaz vermeye başlarsak 10 bin daire doğalgaz kullanmaya başlar” şeklinde konuştu.

“Abonelik yaptırmadan iç tesisat çektirmeyin”

ARMADAŞ olarak vatandaşlardan beklentilerini de sıralayan ARMADAŞ Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, “Bizim, altyapı çalışmalarımızı teknik ekibimizle yapıyoruz. Sistemi bir birine entegre etme üzerine kurulu bir çalışmamız var. ARMADAŞ olarak, gaz vereceğiz ibaresini ancak aboneliğini açtığımız gün kullanırız. Bugün Yunus Emre Mahallesi’nde servis kutusu koysak bile testlerimiz tamamlanmadığı için gaz verip vermeyeceğimiz kesin değildir. Testlerimiz bittiği gün aboneliğe o bölgeyi açarız. Aboneliğe açtığım gün de gaz vermeye başlarım. Bizim çalışma sistemimiz bu. Vatandaşlarımızdan, ARMADAŞ, servis kutusu koymadan, o bölgeyi aboneliğe açmadan kesinlikle iç tesisatlarını yaptırmamalarını istiyoruz. ARMADAŞ olarak sorumluluğum, abonelik almamla birlikte başlıyor. Aboneliği aldığım gün, gaz vermeyi taahhüt etmiş oluyorum. ARMADAŞ’tan yetki belgesi olmayan firmalara kesinlikle daire içi tesisatlarınızı yaptırmayın.

“Elbistan’ın tamamına doğalgazı 4 yılda vereceğiz”

Abonelik işlemleri de, önce ARMADAŞ aboneliği açacak ve vatandaşlarımız abonelik işlemlerini yapacaklar. 2.aşamada ise abonelik evrakları ile birlikte verilen numara, iç tesisatı yapacak ARMADAŞ’tan yetki belgesi olan firmaya teslim ediliyor. Firma, bize daire ile ilgili bir iç tesisat projesi onaylatıyor. Teknik şartnameye uygun proje onaylandıktan sonra ilgili firma, projeye uygun tesisat yapmak zorunda. Ne yazık ki vatandaşlarımız bu işlemi tersten yaptırıyor. Önce tesisatı yaptırıyor, daha sonra aboneliği almayı bekliyor. Bizim, altyapısı yaptığımız ya da proje kapsamında olmayan yerlerde bile tadilat yaptıran, tesisat çektiren vatandaşlarımız bizden gaz talebinde bulunuyor. Bu şekilde işlem yapan firmalarla ilgili EPDK nezdinde girişimlerimiz var. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz. Elbistan’ın doğalgaz projesi, 5 yıllık bir yatırımı kapsıyor. Biz, 5 yıla bırakmamaya çalışıyoruz. 4 yılda bitirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kışla Caddesi ve Binali Yıldırım Bulvarı’ndaki problem halloldu”

Kışla Caddesi ile Binali Yıldırım Bulvarı’ndaki Büyükşehir-Karayolları arasındaki devir işlemlerine ilişkin de gerekli protokolün imzalandığını ifade eden Turan, “Şuan fiilen Yunus Emre Mahallesi’nin yüzde 70-80’lik kısmı bitmiş durumda. Servis kutuları ile ilgili çalışmalarımız var. Pınarbaşı ve Kızılcaoba’nın da yüzde 60-70’lik kısmında çalışıyoruz. Yeşilyurt Mahallesi’nde de yüzde 30’luk bir kısmı yatırım programımızda. Elbistan’la ilgili ciddi bir problem de hallolmuş vaziyette. Karayolları ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol imzalandı. Şimdi, protokol sonucunda bize Büyükşehir Belediyesi’nden gelecek resmi yazıyı bekliyoruz. Artık bu yollar, Büyükşehir Belediyesi uhdesine 5 yıllık geçici süreyle devredildi. Bu bölgelerle ilgili de önümüzdeki yıl projelerimizi yapacağız” şeklinde bilgi verdi.

Son olarak, Battalgazi Mahallesi’nde okullar bölgesinin doğalgaza kavuşması için de özel bir çalışma yaptıklarını anımsatan Turan, “Oraya bir sektör oluşturduk. Okullardan kaynaklı bir değerlendirme yapıyoruz. Orayı proje kapsamına alabilmek için proje onayı bekliyoruz. Bu seneki yatırım programına alacağız” dedi.









