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Turaç, Ekinözü’ndeki görevine başladı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde Milli Eğitim Müdürü olarak 2 yıldır görev yapan Elbistanlı eğitimci Hüseyin Turaç, Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Turaç, Ekinözü’ndeki görevine başladı
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Turaç, Ekinözü halkına en kaliteli eğitim hizmeti sunmak için koşan ve terleyen bir anlayışla hizmet edeceklerini belirterek, “Eğitimin tüm paydaşları ile öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek ve hayata hazırlamak ortak amacı etrafında buluşacağız” dedi.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Elbistanlı eğitimci Hüseyin Turaç, görevine başladı. Görevine başlamasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Turaç, eğitimin önemine değindi.

Turaç, şunları söyledi:

“İlk emri "Oku" olan dinimiz aynı zamanda "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?" diyerek eğitimin önemini belirtmiştir. Tarih boyunca gittiği her yere medeniyeti ve adaleti götürmüş olan ecdadımız da eğitime önem verdiği dönemlerde döneminin en güçlü devleti olmuştur. Öte yandan eğitim, hammaddesi ve müşterisi insan olan kutsal bir alandır. Bu nedenle İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak Ekinözü'ne hizmet edeceğimiz dönemde; eğitimde insanı (öğrenci, öğretmen, veli)  merkeze alan, ekip anlayışına inanan, karşılıklı saygıyı temel alan ve empati yapmayı alışkanlık haline getiren, sorunun değil çözümün parçası olmayı hedefleyen, işbirliği ve koordinasyonu önemseyen, ortak aklı egemen kılan bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz.

Ekinözü halkına en kaliteli eğitim hizmeti sunmak için koşan ve terleyen bir anlayışla hizmet edeceğiz. Bizleri bu göreve layık gören büyüklerimizin bu güvenlerine layık olmak için mücadele edeceğiz. Son yıllarda ülkemiz genelinde gerçekleşen eğitim reformlarının ilçemizde hayata geçirilmesi için çaba sarf edeceğiz. Eğitimin tüm paydaşları ile öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek ve hayata hazırlamak ortak amacı etrafında buluşacağız. İlçemizde karşılıklı saygı, sevgi, barış ve hoşgörü içerisinde, takım çalışması ile ortak aklı kullanarak eğitim öğretimi hep birlikte daha iyi seviyelere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Ekinözü ilçemize bugüne kadar eğitim alanında hizmetleri geçmiş olan tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum.”

 

Hüseyin Turaç kimdir?

 

Elbistan doğumlu olan Hüseyin Turaç, ilk ve orta öğrenimini Elbistan'da yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesinde başladığı Yüksek Öğrenimini Çukurova Üniversitesinde tamamladı. 1994 -2003 yılları arasında Elbistan'daki değişik okullarda öğretmenlik yaptı. 2003 - 2012 yılları arasında Elbistan'daki değişik okullarda okul müdürlüğü yaptı. 2012 - 2014 yılları arasında Adıyaman'ın Besni İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. 2014 - 2017 yılları arasında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim'de Eğitim Uzmanlığı yaptı. 2017 - 2019 yılları arasında Isparta'nın Senirkent İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Turaç, evli ve üç çocuk babasıdır.


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Eğitimci 6 gün önce

Ekinözü için büyük bir kazanç olmuş. İlçemizde görev yaptığı sürece örnek bir öğretmen, çok başarılı bir okul müdürü olan kardeşimizin görev yaptığı diğer ilçelerde de başarılı ve takdir edilen bir milli eğitim müdürü olduğuna şahit olduk. Kendisini daha güzel yerlerde görmek isteriz. Başarılar diliyorum. Allah utandırmasın.

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mehmet kılıç (mali müşavir) 4 gün önce

yakinen tanıdığım sevdiğim ve takdir ettiğim azimli çalışkan ve en önemlisi de liyakatli bir insan olarak yeni görevlerinde başarılar dilerim.ekinözü adına çok büyük bir şans. türkiya genelinde açık ara bir fakla eğitim seviyesinin şimdiden artacağını görüyorum.

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Mehmet Görmüş 5 gün önce

İlçemize ilcene hoş geldin biliyorum ki çok iyi işler yapacaksın kişiliğin ve çalışkanlığın su götürmez bir gerçek adam gibi adamsın Allah kolaylık versin

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Vatandaş 5 gün önce

Değerli müdürümüz Allah Hayırlı uğurlu eylesin öğrencilik yıllarımızda sizden incinmedik..

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Tahsin Kul 5 gün önce

Allah hayırlı eylesin Hüseyin hocam.

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Fahrî küsmüş 4 gün önce

Hocam hoş geldiniz ekinözune hayırlı olsun inşAllah

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İDRİS 4 gün önce

HAYIRLI OLSUN

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İbrahim 4 gün önce

Çalışma disiplini ve azminizle her türlü makam ve mevkiye layıksınız müdürüm yeni göreviniz de başarılar dilerim..

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