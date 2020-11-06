Tünellere verilen isimler belli oldu

Tünellerden birine Afşinli halk ozanı Aşık Mahsuni Şerif’in adı verilirken, Abdurrahim Karakoç ve 7 Güzel Adam olarak bilinen şair ve yazarların isimleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nın 7.Olağan Kongresi’ne katılmak üzere geleceği Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan Göksun yolu üzerindeki tüneller ve güzergahın açılışını gerçekleştirecek. Tamamlanan yol üzerinde, gidiş-geliş ayrı olmak üzere toplam 16 bin 316 metre uzunluğunda 11 çift tüp tünel bulunuyor. Bunun yanında 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ve 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak yer bulunuyor. Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet yoluyla bütünleşen yol, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının parçası olacak ve transit trafik ile turizm sirkülasyonunun sağlanması sayesinde bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacak. Yeni yapılan tünellerle birlikte daha önceden 80 dakika süren yolculuk, 64,1 kilometrelik yeni bölünmüş yol sayesinde 39 dakikada tamamlanabilecek.

Açılış öncesinde, yol güzergahındaki tüneller ve viyadüklerin isimleri de belli oldu. Yeni isim tabelaları, karayolları ekipleri tarafından tünellere yerleştirildi. Tünellere, Kahramanmaraş ve Türkiye’nin yetiştirdiği ünlü şair ve yazarların ismi verildi. Afşinli halk ozanı Aşık Mahsuni Şerif, Ekinözü’nün yetiştirdiği Aburrahim Karakoç, Sezai Karakoç, Bahaettin Karakoç, Erdem Beyazıt, Necip Fazıl Kısakürek, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Hayati Vasfi Taşyürek, Nuri Pakdil, Akif İnan ve Ali Kutlay’ın isimleri verildi.

