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Tünelde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Göksun-Kahramanmaraş karayolu üzerindeki tünelde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tünelde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, Edebiyat Yolu olarak adlandırılan karayolu üzerindeki Nuri Pakdil Tüneli içinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 NRN 21 plakalı otomobil ile 46 ACL 041 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak devrildi. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak 112 Acil Servis ambulansları ile hastaneye sevk edildi. Yaralıları sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tünelde trafik uzun süre kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların olay mahallinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Tünelde Hafif Ticari Araçla Otomobil çarpıştı: 2 Yaralı