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Tünel girişinde zincirleme kazada 9 otomobil birbirine girdi

Göksun-Kahramanmaraş karayolunda tünel yaşanan kazanın ardından aracından inen sürücülerin arasına, arkadan gelen başka bir otomobil daldı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tünel girişinde zincirleme kazada 9 otomobil birbirine girdi

Kaza, Göksun ilçesi Ahmet Eskalen tünellerinin çıkışında yaşandı. Ramazan G. idaresindeki 39 ST 608 plakalı otomobil, Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken havanın kar yağışlı ve zeminin kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki demir bariyerlere çarparak yol ortasında kaldı. Kaza sonrası seyir halinde olan 9 otomobil aynı istikamete giderken zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya son karışan otomobil ise, sürücü ve araçların arasına daldı. Kazada, Cemal G. (44), Fatih S. (43), İsmail G. (30) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası tünel girişi trafiğe kapanırken, araçların yol dışı edilmesinin ardından yeniden araç geçişine izin verildi.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.




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