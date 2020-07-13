Tunceli’dekiler kurtuldu, bölgedeki keçileri ise ‘Hans’ avlayacak

Tunceli’deki yaban keçisi avı ihalesinin iptal edildiğini anımsatan Başkan Bulut, “Tunceli’deki yönetmelik bizim bölge için geçerli değil mi?” sorusuna cevap istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde üreme yeteneğini kaybetmiş 8 yaşın üzerindeki 3 yaban keçisinin, av turizmi kapsamında avlanması için ihale düzenledi. İhalede her bir keçi için 13 bin TL fiyat belirlendi. Yerli avcıların katılmadığı ihaleye, sadece turizm acentelerince teklif verildiği bildirildi. Bu da başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki avcıların, bölgeye gelerek 5 günlük sürede avı yapmasına imkan tanıyacak. Avlanan hayvanlar, trofe olarak kullanılıyor. Avlanacak keçiler boynuz uzunluklarına göre belirlenecek.

Av turizmi çerçevesinde dünya genelinde yaygın bir şekilde bu tür ihale ya da avlanma izinleri verilebiliyor. 20-25 yıl ömürleri bulunan yaban keçilerinin erkekleri, 8 yaşından sonra üreme yeteneğini kaybediyor. Yaklaşık 20 dişiden oluşan sürüyü kontrol eden bu yaşlı tekeler, genç tekelerin sürüye yaklaşmasına izin vermiyor. Bakanlık da hem keçilerin neslinin korunması hem de av turizmi kapsamına ülke genelindeki 15 ayrı lokasyonda keçi ve geyik avı için ihale düzenleneceğini açıklamıştı. Bu lokasyonlardan sadece Tunceli’deki avlanma ihalesi iptal edildi. Bu kararın, sosyal medyadaki tepkiler üzerine alındığı ifade edilirken, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki ihalenin takviminde ise bir değişiklik olmadı.

Nurhak Dağı Devlet Avlağı, Tapkırankale Devlet Avlağı ve Tatarderesi Devlet Avlağı’ndaki yaşları 13-14 arasında değişen 3 yaban keçisinin avlanması için düzenlenen ihaleyle ilişkin değerlendirme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, üreme yeteneğini kaybeden hayvanların av dışında da sürüden uzaklaştırılmasının mümkün olduğunu hatırlattı.

Başkan Bulut, şöyle konuştu:

“Bu hayvanlar dağlarımızın incileri. Bu keçileri görmek, fotoğraflamak ve varlıklarını bilmek çok güzel bir duygu. Bu hayvanlar, ovaya inmez, bağ-bahçeye zarar vermez. En sarp yerlerde gezerler. Yırtıcı hayvanların bile ulaşamayacağı yerlerde yaşarlar. Ava açılan bölgelerdeki keçi sayısının arttığı söyleniyor. 300 keçi olduğu dile getiriliyor. Ancak bu sayının, hayvanların avlanması için yeterli olmadığı kanaatindeyim. Bizim bölgede yaşlı ve üreme yeteneğini kaybetmiş keçi varsa illaki avlanması mı gerek. Başka yollarla bu hayvanlar yakalanabilir. Böylece daha vicdani bir işlem yapılabilir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tunceli’deki av ihalesini iptal etmiş. Bizim buradaki 3 keçi için ise henüz bir iptal kararı alınmamış. Tunceli’deki keçilere bu kanun uygulanıyorsa bizim bu bölgeye neden uygulanmıyor. Tunceli’de yaşlı hayvan daha fazla olabilir ama bizim bu bölgedekilerin sayısı çok az. Yönetmeliğin herkese eşit uygulanması gerekiyor.”

Yaban keçilerinin avlanması yerine evcilleştirilerek bölge halkına gelir getirici bir özelliğe kavuşturulabileceğini vurgulayan Başkan Bulut, “Bu hayvanların yavrularını evcilleştirilmesi ve o bölgedeki vatandaşlara gelir getirecek şekilde verilmesi gerekiyor. 100 yıl sonra görülen bu hayvanlardan yaşlı olanları avlamak isterken diğerlerini de bu dağlardan kaçırmamak gerekiyor. 100 yıl önce nasıl bu dağları nasıl terk etmişler ve nesilleri tükenmişse, şimdi de aynı kaderi yaşayabiliriz. Vatandaşlar, devlet kendisi avlatıyor, biz de avlayacağız diyebilir. Geçen sene bu olay yaşandı. Bir vatandaşımız bu keçiyi avladı” ifadelerini kullandı.

Bölgede av yapılacaksa tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarının avlanması gerektiğinin altını çizen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “İlla avcılık yaptırılacaksa domuzları avlasınlar. Bölgemiz domuz istilası altında. Hemen hemen her yerde yaban domuzları var. Bu hayvanlar, bölgenin tarımını bitiriyor. Bu konuda kim ilgili ise domuzların avlanması lazım. Patatese, mısıra, pancara ve ayçiçeğine zarar veriyor” dedi.