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Tüm besilik hayvanlar Et Kayıt Sistemi’nde dahil edilecek

Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Bedir Ergüç, tüm besilik hayvanların, 1 Haziran’dan itibaren Kırmızı Et Kayıt Sistemine dahil edileceğini söyledi.

Tüm besilik hayvanlar Et Kayıt Sistemi’nde dahil edilecek
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Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 1 Haziran itibariyle Kırmızı Et Kayıt Sistemi’ne tüm besilik hayvanların dahil edilmesi çalışmalarına başlıyor. Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Bedir Ergüç, bölge besicilerini yakından ilgilendiren kayıt işlemlerinin, birlik aracılığı ile yapılacağını belirtti.

Ergüç, “Desteklemeler başta olmak üzere bakanlık nezdindeki tüm işlemler bu kayıt sistemi dikkate alınarak gerçekleştirilecek” dedi.

Birliğe üye olsun ya da olmasın tüm besicilerin işlemlerinin ücretsiz bir şekilde yapılacağını kaydeden Ergüç, şöyle devam etti:

“Kırmızı Et Kayıt Sistemi’nde ‘Besi Bildirim’ bölümü devreye alınmıştır. Birliğimizin üyesi olsun veya olmasın besicilerimizin kurbanlık veya kesim amacıyla besiye alınan hayvanlarının bilgileri ücretsiz bir şekilde tarafımızca yapılacaktır. Bu yeni uygulama, üretim planlaması, sözleşmeli üretim, ithalat politikaları ve teşvik ile destekler girilen bu bilgiler üzerinden yapılacak. Besicilerimizin, tüm bu noktaları göz önünde bulundurarak 1 Haziran’dan itibaren besi bildirimi işlemini yapmaları gerekiyor. Çünkü üreticinin birçok işleminde bu veriler kullanılacak.”

Besi bildirimi yapılmayan hayvanlar için devletin verdiği ve bundan sonra vereceği desteklerin yanı sıra bankalardan alınacak kredilerin kullanılmasında da sistemdeki verilerin dikkate alınacağını vurgulayan Ergüç, “2020 yılı, uygulamanın başlangıç yılıdır. Veri girişleri, besicilerimizin beyanına göre olacaktır. Birlik olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar bölge besicimizin yanında olduk. Bu süreçte de besicimizin mağdur olmaması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Kayıt işlemleri için birliğimizde gerekli çalışmalar tamamlanmış durumdadır. 1 Haziran itibariyle tüm besicilerimiz kayıt işlemleri için birliğimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.


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