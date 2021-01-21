TÜGVA’dan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine tatlı ikramı

TÜGVA Elbistan Temsilcisi Recep Çiftlikli ve beraberindeki temsilcilik üyeleri, pandemi döneminde görevlerini özverili bir şekilde yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine ikramda bulundu.

Başkan Çiftlikli, yaptığı açıklamada “Pandemi süreci ile beraber kurulan ve içlerinde asker, polis, öğretmen, sağlık personeli, imam, belediye personeli, sosyal yardımlaşma vakfının çalışanları olan, sahadaki en aktif gönüllü gruplardan Vefa Destek gruplarını yeri geldiğinde tarlasını süremeyenlerin tarlalarını sürerken yeri geldiğinde evinden çıkamayan vatandaşların ilacını, alış verişini yaparken gördük. Türk halkının geçmişten gelen yardım severliğinin en güzel örneklerini bize yaşattılar. Aslında Vefa Destek Grupları bizi biz yapan değerlerin gün yüzüne çıkmış haliydi. Mesai mefhumu gözetmeksizin gönüllü olarak burada vatandaşlara destek olmaya çalışıyorlar. Biz de bugün Elbistan Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Temsilciliği olarak onlara tatlı ikramında bulunmak istedik. Onların karşılıksız yürüttükleri bu görevlerinde onlarla buluşup onlara destek olmaya çalıştık. Başta İlçe Kaymakamımız Sayın Özkan Demir’e ve evinden, çocuklarından ve vakitlerinden fedakârlık yapıp buradaki gönüllü çalışmaya katılan Elbistan Vefa Destek grubu ekibindeki her bir çalışana çok ama çok teşekkür ediyoruz. İşlerinde kolaylıklar diliyoruz” dedi.



