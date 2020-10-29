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TÜGVA’dan Macron’a tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Elbistan Temsilcisi Recep Çiftlikli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a ve Peygamber Efendimiz Haz. Muhammed’e (sav) yönelik çirkin saldırılarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

TÜGVA’dan Macron’a tepki
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 Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde İslam karşıtlığının arttığını belirten TÜGVA Elbistan Temsilcisi Recep Çiftlikli, “Macron’un günü kurtarma çabaları sonuçsuz kalacaktır” dedi.

Çiftlikli, şöyle konuştu:

“Son zamanlarda Peygamber Efendimize (sav) yönelik Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından yapılan çirkin ve hadsiz saldırıların tek bir açıklaması vardır. O da diğer tüm Avrupa ülkeleri gibi popülizme yenik düşmeleridir. Her alanda hezimet yaşayarak bu çirkin uygulamaların talimatını veren mikro çapta Macron’un günü kurtarmak adına çabaları sonuçsuz kalacaktır. Peygamberimizin mübarek ismi, yüce Allah’ın izni ile kıyamete kadar var olacaktır. Ona binlerce kez salât ve selam olsun.”

Başkan Çiftlikli, Mevlid Kandili münasebetiyle vatandaşlara kandil simidi ikram ettiklerini de sözlerine ekledi.


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TÜGVA’dan Macron’a Tepki
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